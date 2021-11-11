Прем’єр пообіцяв, що віялових відключень світла не буде (відео)

Шмигаль закликав політиків утриматися від маніпуляцій

На сьогодні Україна забезпечена достатньою кількістю енергетичних потужностей, щоб уникнути віялових відключень світла. Про це в ефірі політичного ток-шоу «Право на владу» заявив очільник уряду Денис Шмигаль.

«Підстав сьогодні ні у Міністерства енергетики, ні в Укренерго для віялових відключень немає, ми не готуємося до віялових відключень, планів таких не складаємо», – підкреслив прем’єр.

Денис Шмигаль також закликав політиків «не виносити такі маніпуляції у суспільство».

«Це дестабілізує ситуацію, це на сьогоднішній день абсолютно не має під собою жодного підґрунтя», – підкреслив очільник уряду.

«Віялових відключень в Україні немає. Це офіційна інформація, зверніться із запитами і вам її нададуть», – підсумував він.

Окрім цього прем’єр заявив, що уряд прийняв рішення про заборону відключення чи не включення тепла і газу для населення і для комунальних, бюджетних та державних підприємств.

Слід зазначити, що міський голова Києва Віталій Кличко натомість заявив, що ризик віялових відключень у столиці, яких не було 20 років, є дуже високим.

Також нагадаємо, що раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.