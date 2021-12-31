Масштабна ДТП під Києвом. На слизькій трасі зіткнулися десятки автівок (відео)

У ДТП на Бориспільській трасі потрапили десятки автомобілів

Ожеледиця спричинила масові ДТП на Бориспільській трасі

У п’ятницю, 31 грудня, вранці на Бориспільській трасі сталися декілька ДТП, в які потрапили десятки автівок. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Причиною масових ДТП стала ожеледиця.

«На перший погляд, навіть не порахувати скільки автівок тут побилося зранку через надзвичайно слизьку дорогу. Реально скільки тут? 50 автівок?» – йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих наразі немає.

На відео видно, що автомобілі ледь пересуваються на слизькій дорозі.

Нагадаємо, 31 грудня в Україні оголошено I рівень небезпеки через погіршення погодних умов.

У Києві та Київській області 31 грудня вночі та вранці ожеледиця, місцями ожеледь.

«Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», – попереджають рятувальники.

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні в більшості регіонів потеплішає. Мороз залишиться тільки на Сході. Температура повітря вдень триматиметься в межах -4...+6 градусів, а вночі опуститься до -10. У західних областях буде хмарно, дощитиме.

Синоптики повідомили, яка погода чекає на киян в перший день нового року.



