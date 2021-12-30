На Харківщині потяг зіткнувся з авто, є загиблий

Водій автомобіля виїхав на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофору

У селі Ржавчик Харківської області на залізничному переїзді сталося зіткнення поїзда та автомобіля, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що 29 грудня сталося зіткнення швидкісного електропотяга сполучення «Близнюки-Харків» під керуванням 34-річного машиніста та автомобіля ГАЗ-2752 під керуванням 39-річного мешканця міста Первомайський.

За інформацією правоохоронців, водій автомобіля виїхав на залізничний переїзд, який не обладнано шлагбаумом, на заборонний сигнал світлофору.

Потяг після зіткнення, фото: hk.npu.gov.ua

«Машиніст подавав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалось. Від отриманих травм 39-річний чоловік загинув на місці», – розповідають у поліції.

Наразі відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

Санкція статті передбачає від п’яти до 10 років позбавлення волі.

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