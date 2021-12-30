  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Вантажівка з новим МАФом на причепі застрягла під мостом у Києві (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через ДТП зупинився рух тролейбусів - Вантажівка з новим МАФом на причепі застрягла під мостом у Києві (відео)
    Через ДТП зупинився рух тролейбусів
    фото: скріншот із відео

    Утворився затор по вул. Кирилівській у напрямку Подолу

    У четвер, 30 грудня, під Кирилівським шляхопроводом, що на перетині вул. Кирилівської та вул. Олени Теліги в Києві, застрягла вантажівка. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Вантажівка, яка перевозила на причепі новий МАФ, не вписалася в габарити проїзду під шляхопроводом.

    Через ДТП зупинився рух тролейбусів. Також утворився затор по вул. Кирилівській у напрямку Подолу.

    До слова, на в’їздах до Києва встановлюють габаритні ворота, що перешкоджатимуть в'їзду до столиці великогабаритних вантажівок. Завдяки спеціальній конструкції висотою 3,5 м ворота запобігатимуть в'їзду до Києва порушників габаритно-вагових норм.

    Теги: ДТП Київ вантажівки міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вантажівка з новим МАФом на причепі застрягла під мостом у Києві (відео)