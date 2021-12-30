Вантажівка з новим МАФом на причепі застрягла під мостом у Києві (відео)

Утворився затор по вул. Кирилівській у напрямку Подолу

У четвер, 30 грудня, під Кирилівським шляхопроводом, що на перетині вул. Кирилівської та вул. Олени Теліги в Києві, застрягла вантажівка. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Вантажівка, яка перевозила на причепі новий МАФ, не вписалася в габарити проїзду під шляхопроводом.

Через ДТП зупинився рух тролейбусів. Також утворився затор по вул. Кирилівській у напрямку Подолу.

До слова, на в’їздах до Києва встановлюють габаритні ворота, що перешкоджатимуть в'їзду до столиці великогабаритних вантажівок. Завдяки спеціальній конструкції висотою 3,5 м ворота запобігатимуть в'їзду до Києва порушників габаритно-вагових норм.