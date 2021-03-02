Майновий комплекс «Гаврилівських курчат» на Київщині буде продано з аукціону

Пʼять птахофабрик, що знаходяться під арештом, продадуть 22 травня

На аукціон виставлено пʼять пташиних ферм, що належать компанії «Комплекс Агромарс», донедавна відомої як виробника курятини під брендом «Гаврилівські курчата». Приміщення виставили на продаж через державний аукціон OpenMarket після того як нерухоме майно було заарештовано. Як повідомляє «Агроревʼю», торги відбудуться 22 березня.

Площа кожного з п’яти приміщень перевищує 13,5 тис. квадратних метрів. Ціна кожної ферми становить близько 13,2 млн гривень.

Нагадаємо, компанія «Комплекс Агромарс» відмовилась від виробництва курятини.

Ми вже місяць як не працюємо з виробництвом курей-бройлерів. Зупинили виробництво. Працює тільки наша племінна ферма – інкубуємо курчат і відвозимо на свою філію «Курганський бройлер» в Харкові. Всі наші ферми зупинені. Невигідно цим займатися. Немає жодного виробництва», – заявив наприкінці січня директор компанії Іван Зазуля.

Компанію «Агромарс» звинувачували в організації могильників мертвої птиці в 2018 році. Тоді власників Марину і Євгена Сігал заарештували і звинуватили в збитку екології на 235 млн грн. Але в 2019 році Генпрокуратура звинувачення зняла і справу закрила.