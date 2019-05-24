Могильник курячого магната Сігала: топ-менеджерів «Гаврилівських курчат» визнали винними



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Євген Сігал фото з відкритих джерел

Підприємство завдало збитків державі на 200 млн грн

Дніпровський районний суд Києва визнав винними директора філії «Гаврилівський птахівничий комплекс» ТОВ «Комплекс Агромарс» Івана Зозулю і виконавчого директора ТОВ «Комплекс Агромарс» Олексія Марченка у порушенні правил екологічної безпеки (ч. 2 ст. 28 ст. 236 КК України) і призначив обом покарання у вигляді позбавлення волі на три роки, але у підсумку обвинувачені були звільнені від відбування реального терміну.

Про це повідомляє «Главком» з посилання на вирок суду від 19 квітня.

За матеріалами справи Зозуля і Марченко, будучи досконало обізнаними з технологічним процесом виробництва підприємства, допустили систематичне порушення правил екологічної безпеки. Так, 12 жовтня 2017 року близько 00 год. 35 хв. відбулось тимчасове відключення від мережі електроживлення виробничих птахоферм №№ 24-31 філії «Гаврилівський птахівничий комплекс», що розташовані в межах Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області. В результаті чого зупинилась система вентиляції птахоферм і внаслідок задухи загинуло близько 75 тис. курчат-бройлерів.

Іван Зозуля (фото :Latifundist.com)

Після цієї події Марченко запропонував Зозулі провести складування відходів птиці

на території урочища Каланча (земельна ділянка площею 30,68 га, яка заходиться у постійному користуванні ТОВ «Комплекс Агромарс»). Вивіз загиблих курчат-бройлерів тривав кілька днів. При цьому обвинувачені знали, що ця земельна ділянка не пристосована для складування і усвідомлювали, що це є прямим порушенням правил екологічної безпеки.

За результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи від 19 березня 2019 року, розмір збитку державі, заподіяного ТОВ «Комплекс Агромарс», становив 197,5 млн грн.

У суді обвинувачений Олексій Марченко повністю визнав свою вину і щиро розкаявся. Зазначив, що після загибелі птиці від задухи, скликав відповідну комісію. Оскільки цех не зміг оперативно переробити усі трупи птиці, було прийнято рішення тимчасово розмістити відходи неподалік від населеного пункту, а потім переробити та утилізувати. Додав, що вони хотіли утилізувати трупи птиці значно раніше, однак через погані погодні умови це не вдалося. Наразі вказана земельна ділянка використовується за призначенням – навесні 2018 року там посіяли соняшник.

Олексій Марченко (фото: export LAT)

Інший обвинувачений Іван Зозуля у суді також визнав інкриміноване кримінальне правопорушенні і щиро розкаявся. Наголосив, що того дня йому передзвонив інженер та розповів про ситуацію. Оскільки більшість заводів не працювали і не дали згоди на переробку, було прийнято рішення тимчасово розмістити трупи птиці на території, яка для цього не призначена.

Під час визначення покарання для обох обвинувачених (санкція ст. 236 КК України передбачає позбавлення волі від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років) суд вважав за доцільне призначити їм покарання у вигляді позбавлення волі. Разом з тим суд проаналізував Практику призначення кримінального покарання, яка дозволяє застосувати м’ягше покарання за наявності не менше двох обставин для пом'якшення. У випадку із Зозулею і Марченком – це щире каяття та усунення заподіяної шкоди.

Після цього суд дійшов думки, що перевиховання та виправлення обвинувачених можливе без ізоляції від суспільства і застосував до них положення ст.75 КК України, звільнивши їх від відбування покарання з випробувальним терміном один рік.

Також обоє топ-менеджерів повинні періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Наразі, за даними держпорталу «Судова влада України», до Київського апеляційного суду подано апеляційну скаргу на вирок Дніпровського районного суду Києва.

Крім цього, генпрокуратура 6 лютого поточного року винесла постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях подружжя Євгена і Марини Сігалів (власники підприємства «Агромарс» (торгова марка «Гаврилівські курчата») складу кримінального правопорушення. При цьому у підозрі від 6 червня 2018 року вказувалося, що в результаті порушення співробітниками ТОВ «Комплекс Агромарс» правил екологічної безпеки завдано збитків державі на загальну суму 253,82 млн грн.

У червні минулого року Печерський райсуд Києва арештував Євгена Сігала з правом внесення застави у розмірі 80 млн грн. Також під арештом опинилася його дружина Марина з правом застави на суму 90 млн грн.

Аналогічну міру запобіжного заходу було обрано для директора філії «Гаврилівський птахівничий комплекс» ТОВ «Комплекс Агромарс» Івана Зозулі.

Водночас Євген і Марина Сігал в Київському апеляційному суді намагалися оскаржити обґрунтування закриття справи, зобов'язавши прокурора вказати причиною відсутність події кримінального правопорушення, а не відсутність складу кримінального злочину. Однак апеляційний суд відмовив у задоволенні цього позову.

Важливо не забувати, що в історії з Сігалами пристуній фактор конкуренції з боку іншого впливового агробізнесмена Юрія Косюка, який також тривалий час займається вирощуванням та продажом курятини під брендом «Наша ряба» (агрохолдинг МХМ). По суті, МХП є прямим конкурентом «Гаврилівських курчат». Косюк був позаштатним радником президента Петра Порошенка, а протягом липня-грудня 2014 року працював першим заступником глави адміністрації президента.

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