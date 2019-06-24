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    Вночі у Києві палали гаражі (фото, відео)

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    Горіли два гаражі і сміття за ними - Вночі у Києві палали гаражі (фото, відео)
    Горіли два гаражі і сміття за ними
    Фото: Інформатор

    За попердніми даними, причиною пожежі стало сміття, що горіло за гаражами

    У ніч на понеділок, 24 червня, на вулиці Віктора Ярмоли, 32-38 у Шевченківському районі Києва (поблизу станції метро «Політехнічний інститут») сталася пожежа. У дворі житлового будинку горіли гаражі.

    Виклик на лінію «101» надійшов близько 1:25. Про це повідомляє Інформатор.

    Коли прибули рятувальники, то було встановлено, що вогонь охопив площу близько 50 квадратних метрів. Горіли два гаражі і сміття за ними. Щоб потрапити всередину, пожежники розкривали ворота за допомогою бензоріза.

    Також на вулицю вибіг господар гаража, що не горів, і вигнав свій автомобіль на вулицю. Варто зазначити, що в згорілих спорудах машин не було. Всередині зберігалися тільки особисті речі.

    Вже о 01:46 пожежу локалізували, а о 01:50 ліквідували.

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    Вночі у Києві палали гаражі (фото, відео)
    Вночі у Києві палали гаражі (фото, відео)
    Вночі у Києві палали гаражі (фото, відео)
    Вночі у Києві палали гаражі (фото, відео)
    Вночі у Києві палали гаражі (фото, відео)
    Вночі у Києві палали гаражі (фото, відео)
    Вночі у Києві палали гаражі (фото, відео)
    Вночі у Києві палали гаражі (фото, відео)
    Вночі у Києві палали гаражі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали дві одиниці основної техніки і близько 10 чоловік особового складу. Також чергували патрульні і медики. Обійшлося без постраждалих.

    Причини загоряння будуть з'ясовуватися, але, попередньо, причиною пожежі стало сміття, що горіло за гаражами.

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