Директором Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» став Олексій Макухін

Колишній директор Максим Рабінович залишається радником Голови Наглядової ради Натана Щаранського

Олексій Макухін призначений новим генеральним директором Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Максим Рабінович, який перебував на цій посаді з лютого 2022 року, залишається радником Голови Наглядової ради Натана Щаранського.

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Макухін продовжить реалізацію існуючих проєктів Центру, зокрема дослідження історії Голокосту та ініціатив, які «Бабин Яр» запустив після початку повномасштабного вторгнення. Серед них – документування злочинів російських окупантів проти українських цивільних, створення онлайн-мартирологу «Закриті очі», а також оцифрування архівних документів у прикордонних регіонах України, які регулярно зазнають обстрілів.

«Гадаю, що планувати яким саме має бути Меморіальний центр «Бабин Яр» після перемоги України у війні. Однак вже зараз це серйозна інституція з великою кількістю важливих проєктів, які я вважаю необхідними зберегти для подальшого розвитку», – прокоментував Макухін.

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Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення Макухін обіймав пост виконавчого директора Меморіального центру Голокосту. Він займався організацією міжнародних заходів та керував створенням об’єктів, які знаходяться на території Бабиного Яру.

Зазначимо, що благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» – це неурядова благодійна організація, покликана вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру і сприяти гуманізації людства шляхом збереження і вивчення історії Голокосту.

Нагадаємо, що до наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» входили російські олігархи Михайло Фрідман та Герман Хан. Вони фігуранти передсанкційного списку осіб, яких Мінфін США називає близькими до президента РФ Володимира Путіна. Крім них, у наглядовій раді є багато поважних людей: головний рабин України Яків Дов Блайх, лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, радянський політв’язень Натан Щаранський, український олігарх Віктор Пінчук, музикант і політик Святослав Вакарчук, чемпіон світу з боксу Володимир Кличко.

Скандальний російський режисер Ілля Хржановський раніше займав посаду художнього керівника «Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Громадськість звинувачувала його в бажанні перетворити місце загибелі десятків тисяч євреїв, один із символів Голокосту, на майданчик для психологічних експериментів.