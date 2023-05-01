Компанія Фрідмана співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування

Олігарху належить компанія «АльфаСтрахование», яка, за даними журналістів, надає послуги страхування службового транспорту Росгвардії та військовослужбовців, які відповідають за безпеку російського диктатора

Компанія підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана страхує транспорт росгвардійців, які беруть участь у війні проти України, а також надає послуги підрозділам, що забезпечують охорону російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

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В Україні Фрідман опосередковано володіє мобільним оператором Київстар, групою IDS Ukraine (Моршинська, Миргородська, Borjomi) та Сенс-Банком (раніше Альфа-банк Україна). Також йому належить компанія «АльфаСтрахование». За даними журналістів, вона надає послуги страхування службового транспорту Росгвардії, яка за останні п'ять років вийшла в топ державних замовників послуг компанії.

У пресрелізі «АльфаСтрахования» за серпень 2022-го вказано, що нею було застраховано автопарк із 340 машин батальйону Росгвадії, який, за інформацією української розвідки, перебував на Київщині весною 2022 року.

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Крім того, компанія Фрідмана страхувала транспорт російської військової частини 5598, що дислокується в Казані. Це 26-й загін спецпризначення «Барс», який так само воював в Україні, інформувала розвідка.

Як з’ясували журналісти, захист «АльфаСтрахования» поширюється і на службовий транспорт тих військовослужбовців, які відповідають, зокрема, за безпеку Путіна.

Михайло Фрідман у коментарі «Схемам» зазначив, що з лютого 2022 року вийшов із органів управління всіх російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

Розслідувачі надіслали запит до «АльфаСтрахования», але відповіді наразі не отримали.

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Міністерство юстиції України зазначило, що дані розслідування можуть стати підставою для конфіскації активів, які належать олігарху в Україні.

За словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, інформація щодо співпраці компанії Фрідмана з російськими військовими буде передана до правоохоронців для процесуального підтвердження, після чого відомство звернеться до суду.

Раніше повідомлялося, що Національна агенція по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) заявила про арешт Фрідмана за підозрою в правопорушеннях, включаючи відмивання грошей, змову з метою обману Міністерства внутрішніх справ і змову з метою дачі неправдивих свідчень.

До слова, Україна заарештувала активи російського олігарха Фрідмана на понад 12 млрд грн.