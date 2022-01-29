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    Кличко розповів про конфронтацію із Зеленським на тлі російської загрози

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    Міський голова Києва розкритикував владу за конфлікти під час тотальної небезпеки, що нависла над Країною - Кличко розповів про конфронтацію із Зеленським на тлі російської загрози
    Міський голова Києва розкритикував владу за конфлікти під час тотальної небезпеки, що нависла над Країною
    фото: скріншот з відео

    «Там таке враження, що якщо ти не прислуга – ти ворог»

    Тиск президента Володимира Зеленського на міських голів, та, зокрема, на мера Києва Віталія Кличка у момент, коли країні загрожує російське вторгнення, є незрозумілим для очільника Києва. Про це Віталій Кличко повідомив журналісту під час рекламної паузи в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Ніяк не можуть зрозуміти, і президент не може зрозуміти, що мери міст – вони обрані громадою і підпорядковуються виключно громаді, а не президенту, чи комусь зверху. (…) Але там таке враження, що якщо ти не прислуга – ти ворог», – зазначив Віталій Кличко.

    Очільник Києва наголосив, що якщо владі не вдається «притиснути» мерів міст, щодо них відкриваються кримінальні провадження із будь-якого приводу, щоб зробити мерів більш слухняними. У цьому контексті Кличко нагадав про обшуки на київських підприємствах, оголошення про підозри міським посадовцям тощо.

    Підсумовуючи, Віталій Кличко зазначив, що наразі у населення наявна безліч питань до влади, що робити у тому чи іншому випадку, при виникненні екстреної ситуації, однак влада не приділяє належної уваги інформуванню населення.

    Раніше Віталій Кличко відреагував на рішення Кабміну звільнити трьох голів районних адміністрацій Києва, пригрозивши президенту Володимиру Зеленському судом.

    Також нагадаємо, що на засіданнї Асоціації міст України, скликаному 28 січня за ініціативи Віталія Кличка, обговорили координацію дій територіальної оборони.

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    Теги: Віталій Кличко
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    Кличко розповів про конфронтацію із Зеленським на тлі російської загрози