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    Російське вторгнення. Кличко розповів про підготовку Києва та озвучив серйозну проблему

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    Віталій Кличко закликав владу більш тісно комунікувати із мерами - Російське вторгнення. Кличко розповів про підготовку Києва та озвучив серйозну проблему
    Віталій Кличко закликав владу більш тісно комунікувати із мерами
    фото: скріншот з відео

    На думку київського мера, комунікація місцевого самоврядування із центральною владою є недостатньою

    Наразі київська влада проводить цілий ряд заходів для того, щоб підготуватися до можливого російського вторгнення. Проте органи місцевого самоврядування здебільшого відповідають за інфраструктуру, а безпосередні питання оборони міст, згідно з чинним законодавством, за межею їхньої відповідальності. Про це в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» повідомив міський голова Києва, лідер політичної партії «Удар» Віталій Кличко.

    Міський голова Києва зазначив, що влада Києва готується до можливого вторгнення росіян – проінспектовані всі бомбосховища, вирішуються питання із наданням приміщень для розміщення підрозділів територіальної оборони тощо. Окрема увага, за словами Кличка, приділяється питанню оборони об’єктів критичної інфраструктури, яких у місті понад 500.

    «Потрібні також чіткі комунікації між різними гілками влади і керівниками об’єктів критичної інфраструктури. Все це розроблено. Розроблений алгоритм автономно в місті Києві взяття під охорону ключових об’єктів; на випадок, якщо зникне електроенергія, закуплені для «критичних об’єктів», запас палива для транспорту», – зазначив Кличко.

    Міський голова Києва наголосив на необхідності більш тісної комунікації між керівництвом органів місцевого самоврядування та центральною владою у питаннях безпосередньої організації оборони.

    «Сподіваюсь, що найближчим часом і президент і військові відповідні структури зможуть зробити ключову нараду, на якій кожний з мерів о отримає конверт з алгоритмом дій», – підсумував Кличко.

    Раніше Кличко прокоментував заяви уряду Німеччини стосовно України

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    Теги: Віталій Кличко військові напад бомбосховища
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    Російське вторгнення. Кличко розповів про підготовку Києва та озвучив серйозну проблему