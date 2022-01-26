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    Кличко подякував Джонсону за чітку позицію щодо України

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    Кличко зазначив, що важливо, щоб всі європейські держави об&rsquo;єдналися навколо України - Кличко подякував Джонсону за чітку позицію щодо України
    Кличко зазначив, що важливо, щоб всі європейські держави об’єдналися навколо України
    фото: Віталій Кличко/Facebook

    Кличко: «Ми вдячні тим державам-партнерам, які нам сьогодні допомагають»

    Мер Києва Віталій Кличко подякував британському прем’єру Борису Джонсону за чітку і безкомпромісну позицію щодо України та політичну і військово-технічну підтримку нашої держави. Про це Віталій Кличко заявив в ефірі ранкового шоу Today Radio 4 BBC.

    «Сьогодні в ефірі популярного ранкового шоу Today Radio 4 BBC обговорювали напружену ситуацію довкола України. Я, зокрема, подякував британському прем’єру Борису Джонсону за чітку і безкомпромісну позицію щодо України, за політичну і військово-технічну підтримку нашої держави. Сьогодні в Парижі відбувається зустріч політичних радників лідерів «нормандської четвірки». І ми зацікавлені в деескалації ситуації дипломатичними методами. Але я також наголосив: якщо на нас нападуть, ми не матимемо іншого вибору, ніж захищатися. Битися за незалежність своєї країни, за свою свободу і цінності, за демократичний шлях розвитку української держави», – написав мер Києва у своєму Telegram-каналі.

    Він підкреслив, що Україна і столиця зокрема готує систему цивільної оборони, місцевої самооборони, робить все що може в нинішній ситуації.

    «Але без підтримки партнерів та друзів нам буде складно захистити нашу країну від російського агресора. Тому ми вдячні тим державам-партнерам, які нам сьогодні допомагають, – політично, економічно, оборонним озброєнням, досвідом і консультаціями експертів. Ми вдячні за будь-яку підтримку, а не за декларації про неї! На цю тему говорив і в інтерв’ю британському національному щоденному виданню «I». Критично важливо, щоб сьогодні всі європейські держави об’єдналися навколо України, щоб допомогти їй захистити свою незалежність. Бо йдеться про майбутнє України – держави в центрі Європи!» – наголосив британським ЗМІ Віталій Кличко.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Росію, що можливе вторгнення до України обернеться катастрофою та призведе до великої кількості втрат.

    Також Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України. Він назвав ситуацію «досить похмурою».

    До слова, Джонсон обіцяє без вагань посилити санкції проти Кремля.

    Як раніше повідомлялося, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила мера Києва Віталія Кличка, що США підтримують киян в умовах загрози російської агресії.

    Як раніше повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко, який також є головою Асоціації міст України, скликає засідання правління для розроблення спільних планів дій у протистоянні російській агресії.

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    Теги: Росія Віталій Кличко ЗМІ Київ США війна незалежність Велика Британія
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    Кличко подякував Джонсону за чітку позицію щодо України