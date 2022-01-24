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    «Схоже на зраду». Кличко прокоментував заяви уряду Німеччини стосовно України

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    Кличко звернувся до Німеччини: &laquo;Потрібен чіткий сигнал від найпотужнішої країни Європи&raquo; - «Схоже на зраду». Кличко прокоментував заяви уряду Німеччини стосовно України

    Кличко звернувся до Німеччини: «Потрібен чіткий сигнал від найпотужнішої країни Європи»

    фото: Віталій Кличко/Facebook

    Кличко: «Виникає питання: на чиїй стороні сьогодні німецький уряд?»

    Україна розчарована позицією федерального уряду Німеччини, який підтримує «Північний потік-2» і виступає проти постачання оборонного озброєння українській державі. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у коментарі німецькому виданню Bild. Посилання на публікацію Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    «У коментарі німецькому виданню Bild наголосив, що Україна розчарована тим, що федеральний уряд Німеччини підтримує «Північний потік-2». І до того ж виступає проти постачання Україні оборонного озброєння та намагається блокувати його постачання, наприклад, Естонією, яка готова це зробити. Таке ненадання допомоги виглядає зрадою друзів у драматичній для нашої країни ситуації – коли російські війська загрожують Україні з її кордонів. Нашій державі зброя потрібна, щоб захищатися, а не нападати на когось! Тому виникає питання: на чиїй стороні сьогодні німецький уряд? На стороні свободи, а значить – України? Чи на боці агресора? І, переконаний, потрібен чіткий сигнал від найпотужнішої країни Європи!» – наголосив Bild Віталій Кличко.

    Раніше повідомлялося, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва із Естонії в Україну.

    Пізніше глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що постачання зброї Україні не вирішить загрозу сторгнення Росії.

    Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

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    Теги: Віталій Кличко Німеччина НАТО зброя Міноборони Путін Bild Велика Британія озброєння
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    «Схоже на зраду». Кличко прокоментував заяви уряду Німеччини стосовно України