«Схоже на зраду». Кличко прокоментував заяви уряду Німеччини стосовно України

Кличко: «Виникає питання: на чиїй стороні сьогодні німецький уряд?»

Україна розчарована позицією федерального уряду Німеччини, який підтримує «Північний потік-2» і виступає проти постачання оборонного озброєння українській державі. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у коментарі німецькому виданню Bild. Посилання на публікацію Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«У коментарі німецькому виданню Bild наголосив, що Україна розчарована тим, що федеральний уряд Німеччини підтримує «Північний потік-2». І до того ж виступає проти постачання Україні оборонного озброєння та намагається блокувати його постачання, наприклад, Естонією, яка готова це зробити. Таке ненадання допомоги виглядає зрадою друзів у драматичній для нашої країни ситуації – коли російські війська загрожують Україні з її кордонів. Нашій державі зброя потрібна, щоб захищатися, а не нападати на когось! Тому виникає питання: на чиїй стороні сьогодні німецький уряд? На стороні свободи, а значить – України? Чи на боці агресора? І, переконаний, потрібен чіткий сигнал від найпотужнішої країни Європи!» – наголосив Bild Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва із Естонії в Україну.

Пізніше глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що постачання зброї Україні не вирішить загрозу сторгнення Росії.

Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.