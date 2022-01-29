«Де воюватиме Кива?» Королевська та Кличко з’ясовували стосунки в прямому етері (відео)

Віталій Кличко поставив депутатці від проросійської політичної сили незручне питання

В етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» відбулося з'ясування стосунків між народною депутаткою від фракції партії «Опозиційна платформа – За життя» Наталією Королевською та міським головою Києва Віталієм Кличком. Також до конфлікту долучився громадський діяч та волонтер Сергій Притула.

Під час виступу біля центрального мікрофону Королевська заявила, що на тлі загрози повномасштабної війни Україні слід активізувати переговорний процес із Росією та «нарешті» приступити до виконання «Мінских домовленостей».

Виступ Королевської перервав Сергій Притула, який висловив претензію Савіку Шустеру з приводу того, що на етерах токшоу регулярно присутні представники «п’ятої колони».

«То сюди приходить Королевська, то Бойко. Давайте вже включимо Медведчука в ефір, йому там нудно під домашнім арештом», – обурився політик.

Коментуючи обвинувачення, Наталія Королевська закликала політиків до об’єднання для вироблення спільної позиції.

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«Адже залежить питання не від мене, Наталії Королевської чи від Віталія Кличка…», – продовжила народна депутатка.

«Від мене залежить», – перервав її Кличко. – Якщо почнеться військова агресія, я, як колишній солдат, візьму автомата і піду воювати за Україну. Але у мене питання, за кого піде воювати Кива, який вітає президента Росії Путіна і каже, що це видатний правитель? За яку країну піде воювати ваш колега?».

Королевська відповіла, що Кива вже воював за Україну, і краще поставити це питання йому.

Нагадаємо, нещодавно Королевська поспівчувала українським пенсіонерам у піджаку за 54 тис. (фото).

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