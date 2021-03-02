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    Метеорологічна весна ще не дійшла до Києва

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    Метеорологічна весна фіксується, коли &laquo;плюсова&raquo; температура протримається принаймні пʼять днів <br /> - Метеорологічна весна ще не дійшла до Києва

    Метеорологічна весна фіксується, коли «плюсова» температура протримається принаймні пʼять днів

    Фото з відкритих джерел

    Температура у столиці поки що не утримується на позначці вище нуля градусів

    Метеорологічна весна у Києві ще не настала через те, що не зафіксовано стійкого переходу середньодобової температури через нуль градусів. Про це журналісту УНН розповіла начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Олена Доніч.

    «Метеорологічна весна ще не прийшла, тому що немає стійкого переходу середньодобової температури. Тому ще триває метеорологічна зима», – розповіла Доніч.

    За її словами, прихід метеорологічної весни фіксується, коли середньодобова температура повітря п’ять та більше днів вище нуля градусів.

    Раніше стало відомо, що за даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура лютого у Києві становила -4,5°С, що на 2,2°С нижче за кліматичну норму.

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    Теги: вихідні Укргідрометцентр весна
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