Метеорологічна весна ще не дійшла до Києва
Метеорологічна весна фіксується, коли «плюсова» температура протримається принаймні пʼять днів
Температура у столиці поки що не утримується на позначці вище нуля градусів
«Метеорологічна весна ще не прийшла, тому що немає стійкого переходу середньодобової температури. Тому ще триває метеорологічна зима», – розповіла Доніч.
За її словами, прихід метеорологічної весни фіксується, коли середньодобова температура повітря п’ять та більше днів вище нуля градусів.
Раніше стало відомо, що за даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура лютого у Києві становила -4,5°С, що на 2,2°С нижче за кліматичну норму.