Минулий місяць у Києві був більш сніжним і більш холодним ніж зазвичай – метеорологи

Висота снігового покрову у місті перевищила норму на 14 см

В лютому у столиці випало півтори кліматичні норми опадів

Метеорологи опублікували дані спостережень за погодними умовами в столиці України протягом минулого місяця.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура лютого у Києві становила -4,5°С, що на 2,2°С нижче за кліматичну норму.

Найхолодніше було 19 лютого, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 16,6°С, а найтепліше – 25 числа, коли максимальна температура піднялась до +13,1 градусів.

Опадів на проспекті Науки випало 62 мм, що склало півтори місячні кліматичні норми. Висота снігового покриву з 11 по 20 лютого склала 25 см, що вище за кліматичну норму на 14 см.

Раніше повідомлялося, що в перші дні березня у Києві очікується невеликий сніг, що переходитиме у дощ, температура вдень +2 +4, вночі -1 +1.