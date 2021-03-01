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    Минулий місяць у Києві був більш сніжним і більш холодним ніж зазвичай – метеорологи

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    Висота снігового покрову у місті перевищила норму на 14 см - Минулий місяць у Києві був більш сніжним і більш холодним ніж зазвичай – метеорологи
    Висота снігового покрову у місті перевищила норму на 14 см
    Фото: ТСН

    В лютому у столиці випало півтори кліматичні норми опадів

    Метеорологи опублікували дані спостережень за погодними умовами в столиці України протягом минулого місяця.

    За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура лютого у Києві становила -4,5°С, що на 2,2°С нижче за кліматичну норму.

    Найхолодніше було 19 лютого, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 16,6°С, а найтепліше – 25 числа, коли максимальна температура піднялась до +13,1 градусів.

    Опадів на проспекті Науки випало 62 мм, що склало півтори місячні кліматичні норми. Висота снігового покриву з 11 по 20 лютого склала 25 см, що вище за кліматичну норму на 14 см.

    Раніше повідомлялося, що в перші дні березня у Києві очікується невеликий сніг, що переходитиме у дощ, температура вдень +2 +4, вночі -1 +1.

    Теги: прогноз погоди Київ снігопад дощ
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