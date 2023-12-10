Метро на Теремки зупинилося. Столична влада розказала, як рятує ситуацію
КМДА вивела на маршрут від Либідської на Теремки сотню автобусів і тролейбусів
77 автобусів та 20 тролейбусів перевозять пасажирів за маршрутами №2-М та №43-К, що дублюють рух закритою ділянкою «синьої» гілки метро. Рух наземного транспорту було оперативно організовано з п’ятниці, 8 грудня, у зв’язку з початком ремонту перегінного тунелю від станції метро «Теремки» до станції «Либідська», інформує КМДА.
Внесено зміни у роботу світлофорних об'єктів для надання права пріоритетного проїзду рухомому складу громадського транспорту на вул. Васильківській та просп. Голосіївському.
Завдяки посиленню роботи маршруту № 50-К вдалося частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену на Святошинсько-Броварську.
«Зараз фахівці працюють над терміновим запровадженням відокремленої смуги руху для громадського транспорту на вул. Васильківській та площі Либідській. Рух відокремленою смугою планують організувати вже з понеділка, 11 грудня», – запевнили в КМДА.
До завершення ремонтних робіт, організовано рух наземного транспорту за маршрутами:
- Тимчасовий автобусний маршрут №2-М «Кібернетичний центр – ст. м. «Теремки» – ст. м. «Либідська», на якому працюють 77 автобусів з інтервалом руху 1 хв.
- Тимчасовий тролейбусний маршрут №43-К «Кібернетичний центр – ст. м. «Либідська», на якому працюють 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.
- Шлях автобусного маршруту №38 подовжено до ст. м. «Либідська». На маршруті працюють 5 автобусів з інтервалом у 17 хв.
- На тролейбусному маршруті №50к «вул. Милославська – пл. Дарницька» збільшено кількість рухомого складу. Працює 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хв.
Як відомо, Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.
У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.
Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
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