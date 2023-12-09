Кабмін прийняв рішення щодо закритих станцій метро в Києві

Держкомісія визнала, що на «синій» гілці метрополітену Києва існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), йдеться на сайті уряду.

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«Прийнято рішення, що станції та вестибюлі закритої гілки можуть використовуватися як укриття під час повітряної тривоги. Відповідним відомствам доручено провести додаткову перевірку безпеки таких укриттів», – ідеться в повідомленні.

Позачергове засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС відбулося в суботу під головуванням віцепрем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

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Із доповіддю виступив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, ще в листопаді на I колії перегону між ст. «Деміївська» – ст. «Либідська» «синьої» гілки метрополітену Києва з'явилися значні течі та утворилися тріщини в колійному лотку та тюбінгах тунельної оправи. Кличко наголосив, що наразі надзвичайна ситуація відсутня, але є загроза її виникнення, через що шість станцій метро було закрито для руху поїздів.

За словами мера столиці, загроза підтоплення самих станцій відсутня, оскільки ґрунтові води розташовані нижче за рівень станцій, що дасть їм змогу, у разі оголошення повітряної тривоги, працювати як укриття.

Водночас Комісія визнала, що на ділянці в межах Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Тому комунальному підприємству «Київський метрополітен» доручено невідкладно провести необхідні обстеження, визначити причини виникнення аварійної ситуації та вжити заходів щодо термінового виконання відновлювальних робіт.

Крім того, Київська міська військова адміністрація має забезпечити організацію та перевезення населення маршрутами наземного транспорту між станціями «Либідська» – «Теремки», що дублюють метрополітен.

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Як відомо, Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.