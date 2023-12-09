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Через закриття метро буде серйозно змінено рух на дорогах Києва

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через закриття метро буде серйозно змінено рух на дорогах Києва
Буде збільшено пропускну спроможність громадського транспорту столиці
фото з відкритих джерел

У звʼязку із закриттям підземки основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт

У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за результатами засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві.

«У звʼязку із закриттям підземки основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися. Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці», – сказав Клименко.

Буде збільшено пропускну спроможність громадського транспорту, відрегульовано хронометраж перемикання сигналів світлофора, буде перенесено для зручності зупинки громадського транспорту, змінено деякі дорожні знаки.

Крім того, працюватимуть посилені патрулі.

Як відомо, Київ на пів року обмежить рух синьою гілкою метро. «Через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд», – пояснили в КМДА.

Через закриття метро буде серйозно змінено рух на дорогах Києва фото 1

Зауважимо, перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив 9 грудня провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі Віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова, Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна, тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС Володимира Демчука, начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського.

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Теги: метро Київ аварія транспорт Ігор Клименко

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