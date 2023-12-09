У столиці можуть запустити «човниковий» рух між закритими станціями метро

У такому разі інтервал руху між поїздами становитиме до пів години

У Києві розглядають можливість використання неушкодженого тунелю для плавучого руху між станціями метро «Деміївська» і «Теремки». Про це повідомили директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кадибор, начальник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський на брифінгу в суботу, передає «Суспільне» і КМДА.

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За словами Кадибора, у такому разі інтервал руху між поїздами становитиме до пів години.

Директор департаменту підкреслив, що основна проблема сконцентрована на 14-метровій ділянці між станціями «Деміївська» та «Либідська». Починаючи з кінця листопада, тут почалися поява тріщин та опускання ґрунту. Останніми днями ситуація загострилася, тріщини розширилися, що призвело до просочування води. Існувала загроза обвалу у будь-який момент. Це призвело до закриття кількох станцій синьої лінії метро.

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Вже розпочали зміцнення тунелю всередині, встановили спеціальні маяки, щоб уникнути подальшого розширення тріщин. У результаті закриття цієї ділянки метро вдалося стабілізувати ситуацію з рухом води, немає загрози підтоплень, усі шість станцій залишаються сухими, повідомив керівник департаменту міської влади.

Начальник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський також додав, що фахівці опрацьовують питання покращення сполучення, зокрема можливість запуску човникового руху між зачиненими станціями. Для цього необхідно провести розрахунки та безпосередньо перевірити ефективність такого сполучення.

Човниковий рух рейкового пасажирського маршрутного транспорту (метрополітену, трамвая) передбачає, що поїзд рухається в обидві сторони однією і тією ж колією, без обороту в кінцевих пунктах, – сказав Брагінський.

Зазвичай використовується на маршрутах з незначним пасажиропотоком, або в період обмеження руху у зв'язку з ремонтом або реконструкцією.

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У Київському метрополітені човниковий рух потягів відбувався при будівництві станції «Театральна» влітку 1987 року, в перші роки роботи Оболонсько-Теремківської та Сирецько-Печерської ліній, а також з 25 жовтня 2012 року до 6 листопада 2013 року по першій колії між станціями «Виставковий центр» – «Іподром».

Як відомо, Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).