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Архітектор назвав ще одну станцію метро Києва, де може статися аварія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Архітектор назвав ще одну станцію метро Києва, де може статися аварія
Фахівці попередили про можливу техногенну катастрофу на станції метро «Контрактова площа»
фото з відкритих джерел

За словами Анатолія Фролова, про можливу катастрофу попередили Кличка

У Києві наступна техногенна аварія може трапитися на станції метро «Контрактова площа» (синя гілка). Про це в ефірі «Київ24» заявив архітектор Анатолій Фролов.

«Контрактова площа – наступна. Та техногенна катастрофа, яку архітектори, вчені вже передбачали. Ми про це казали Кличку, і Кличко нам сказав, що дасть можливість стати модераторами і закінчити цю станцію. Це наступна аварія, яка буде в Києві», – розповів Фролов.

Як відомо, Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. 

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС)

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Теги: катастрофа метро Контрактова площа укриття аварія вчені

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