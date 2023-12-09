Архітектор назвав ще одну станцію метро Києва, де може статися аварія

За словами Анатолія Фролова, про можливу катастрофу попередили Кличка

У Києві наступна техногенна аварія може трапитися на станції метро «Контрактова площа» (синя гілка). Про це в ефірі «Київ24» заявив архітектор Анатолій Фролов.

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«Контрактова площа – наступна. Та техногенна катастрофа, яку архітектори, вчені вже передбачали. Ми про це казали Кличку, і Кличко нам сказав, що дасть можливість стати модераторами і закінчити цю станцію. Це наступна аварія, яка буде в Києві», – розповів Фролов.

Як відомо, Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

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У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС)