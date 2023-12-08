Закриття метро у Києві: обурені мешканці звинувачують Януковича, Кличка та попередників

Обмеження на ділянці «Теремки» – «Деміївська» вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями

У Києві на пів року перекриють частину синьої гілки метро: між користувачами мережі розгорілися суперечки

У Києві рух поїздів між станціями метро «Деміївська» і «Теремки» з 9 грудня закриють на час ремонту перегінного тунелю. Місцеві мешканці обурені новиною, адже це значно ускладнить пересування столицею.

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Проте із закриттям метро у Києві вирішили не зволікати. Шість станцій підземки перестали працювати вже сьогодні, хоча закриття планувалося з 9 грудня.

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У Київському метрополітені наголосили, що питання безпеки пасажирських перевезень є пріоритетом. Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів. За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть приблизно пів року. Для забезпечення перевезень пасажирів буде передбачено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції «Теремки» до станції «Либідська».

Користувачі соцмереж звинувачують мера Києва Віталія Кличка, за правління якого неодноразово переносилася дата відкриття метро на Виноградарі, яке і досі недобудоване. Мешканці столиці також наголошують на відсутності будь-яких відкритих Кличком станцій метро, хоча він очолює столицю майже 10 років.

Між багатьма користувачами розгорілися суперечки щодо причетності та вини Кличка у закритті метро. Звинувачують також і президента-утікача Віктора Януковича, при якому запрацювала частина метрополітену, зокрема він відкривав станцію «Теремки» 10 років тому.

фото з відкритих джерел

Янукович відкрив кінцеву станцію Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену «Теремки» у 2013-му фото з відкритих джерел

Мешканці столиці також звертають увагу на забудову над станціями.

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Українці зазначають, що метро могли закрити через будівництво ТРЦ Ocean Mall.

Деякі українці відреагували з гумором, пожартувавши що тепер Кличко все ж відкриє нові станції метро. Але коли?

Чимало киян жартують про береги столиці, адже раніше багато насмішок було над Лівим берегом.

Як відомо, Київ на пів року обмежить рух синьою гілкою метро. «Через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд», – пояснили в КМДА.

Зауважимо, перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Раніше київська влада оприлюднила новий план будівництва метро на Троєщину.