Метро на Троєщину з’явиться щонайменше за 5 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Китай готовий надати $2 млрд кредиту структурі, яка побудує метро на Троєщину

Мешканцям 300-тисячної Троєщини доведеться чекати на будівництво метро в цей район років 5-10.

Про плани столичної влади щодо будівництва метро на Троєщину розповів перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, який віднедавна курує питання транспорту у столиці.

«У нас є підтвердження від китайців, які готові надати кредит структурі, яка будувала б метро на Троєщину. За попередніми оцінками йдеться про суму 2 млрд доларів. Однак для цього китайцям потрібні державні гарантії, однак уряд відмовляється нам їх надавати. Але питання можна поставити з іншого боку – метро потрібно не лише жителям Троєщини, а й жителям Солом’янки. Там теж немає жодної станції метро, а найближча станція метро – «Вокзальна», де вранці величезні черги. Тому лінія метро, яка б протягнулась би від Жулян і до Троєщини, могла б вирішити проблеми з доступністю для обох районів», - сказав він в інтерв’ю «Хмарочосу».

Він не погоджується з думкою експертів, які вважають, що для завершення будівництва метро на Троєщину потрібно щонайменше 15 років. «Якщо будуть кошти, то можна будувати і швидше. Крім того, там кілька станцій буде проходити через Подільсько-Воскресенський міст – для них не потрібно рити тунелі, а лише облаштувати ці станції», - зазначив Поворозник.

Він зробив прогноз, коли буде побудовано метро на Троєщину: «На мою думку, це перспектива 5-7-10 років. Поки у нас є лише попереднє ТЕО (техніко-економічне обгрунтування, документ, який дозволяє оцінити витрати на будівництво, частина передпроектна документація), однак немає ТЕО та самого проекту будівництва метро в цей мікрорайон».

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років.