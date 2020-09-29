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    Метро на Троєщину: стало відомо, по якій вулиці прокладуть лінію

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    Лінія метро буде підземна, але неглибокого залягання - Метро на Троєщину: стало відомо, по якій вулиці прокладуть лінію
    Лінія метро буде підземна, але неглибокого залягання

    Будівництво метро на Троєщину планують розпочати у найближчі 5-7 років

    Згідно з проєктом нового Генерального плану Києва у найближчі 5-7 років планується розпочати будівництво метро на Троєщину. Про це в ефірі телеканалу «Київ» розповів начальник КО «Київгенплан» Сергій Броневицький.

    «Це перший пусковий комплекс – 5 станцій – від «Лук’янівської» до першої станції «Радужної», яка буде на лівому березі», - сказав він, зазначивши, що проєктна документація вже майже готова.

    Броневицький додав, що в районі станції метро «Райдужна» буде потужна транспортна розв’язка, куди буде підходити швидкісний трамвай та міська електричка.

    Він уточнив, що це буде Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену, яка з’єднає «інвестиційно привабливу північ Троєщини» (з вулиці Закревського, де створять «бізнес-парк») з Подолом, далі через тунель під Севастопольською площею й на перспективу (20 років) – з аеропортом Жуляни.

    Лінія метро буде підземна, але неглибокого залягання.

    Гілка метрополітену проходитиме по проспекту Маяковського.

    «Довгий час точилися дискусії: прокладати метрополітен по Бальзака чи по Маяковського. Але прийнято рішення, що це буде гілка по Маяковського... У такому випадку 70% жителів Троєщини будуть у зоні пішохідної доступності до метро. Це був основний фактор, чому вирішили прокладати метрополітен саме по вулиці Маяковського», – пояснив Броневицький.

    Раніше повідомлялося, що на лінії метро на Троєщину буде 5 станцій, три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу.

    В інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця 2020 року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років. 

    Проте, чиновники КМДА повідомляли, що мешканцям 300-тисячної Троєщини доведеться чекати на будівництво метро в цей район років 5-10.

    Київ метро будівництво Троєщина
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