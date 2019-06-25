Кличко розказав, що треба, аби запустити метро на Троєщину



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Мер Києва Віталій Кличко скаржиться, що на швидке зведення Подільсько-Воскресенського моста не вистачає коштів Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кличко незадоволений темпами зведення Подільсько-Воскресенського мосту

Столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко.

Мер зазначив, що роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського моста тривають, але він незадоволений їх темпами. «Можу сказати, що я незадоволений, тому що нам потрібна ще більша динаміка, але на це не вистачає грошей», - зазначив Кличко.

За його словами, вже наприкінці літа кияни зможуть побачити, як виглядає основна арка мосту. «Приберемо вже всі іржаві підпірки, які виконували функцію стабілізації цієї конструкції. Основні в’язі арки встановили, на правому березі дорожнє полотно влаштоване, зроблений з'їзд на набережну. Триває будівництво в напрямку лівого берега», - розповів мер.

А от метро на Троєщину поки що не будується.

«Щоб запустити метро, нам потрібно ще, відверто кажучи, кілька років. Бо це – наступний етап після запуску автосполучення через міст. Тому зараз ми працюємо над тим, аби до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом. Цей міст – дворівневий: верхній рівень – для пересування автомобілів, нижній – для метро», - пояснив Кличко.

«Навантаження на столичні мости через Дніпро велике – на 130% перевищує проектне навантаження у часи пік. Нам багато мостів потрібно ремонтувати. Це ми вже робимо з Південним мостом, у наступному році також будемо ремонтувати міст Метро, міст Патона, який також знаходиться в передаварійному стані. І нам потрібно запустити рух Подільсько-Воскресенським мостом, на будівництво якого будемо кидати ключові сили», - зазначив мер столиці.

Нагадаємо, 12 червня Кличко показав відео, як будується Подільсько-Воскресенський міст.

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