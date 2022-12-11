Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ пояснили, як погода вплинула на відсутність ракетоносіїв у Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, як погода вплинула на відсутність ракетоносіїв у Чорному морі
Сьогодні на Чорному морі спостерігається шторм, тому на берег виносить міни
фото ілюстративне

У Чорному морі чергує вісім ворожих кораблів, у їхньому складі носіїв «Калібрів» не зафіксовано

Через сильний шторм у 4-5 балів у Чорному морі наразі немає російських ракетоносіїв «Калібр». Про це повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Проте все може змінитися за 2-3 години. «На Чорному морі справді великий шторм – у 4-5 балів. Це може бути одним з факторів, чому ракетоносії не виведено на бойове чергування. Але я невтомно повторюю: за 2-3 години ситуація може змінитися», – сказала вона.

Наразі, як і було раніше зазначено у ВМС ЗСУ, у Чорному морі чергує вісім ворожих кораблів, у їхньому складі носіїв «Калібрів» не зафіксовано: «Але вони знаходяться у пунктах чергування в Криму і можуть досить оперативно вийти». «Ще одна загроза для такого стану моря – це мінна загроза», – попередила Гуменюк.

Нагадаємо, розпочалася двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Окрім того противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: Чорне море війна шторм Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі в акваторії Чорного моря перебувають два надводні ракетоносії, які тримають 16 ракет «Калібр» напоготові
Росія відвела підводні ракетоносії з Чорного моря – «Південь»
24 жовтня, 18:22
Ворожі снаряди не долетіли до цілі  
ППО над Києвом збила чотири ракети, ще шість – над морем 
17 листопада, 12:25
У Середземному морі ворог зосередив п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 76 ракет
Вперше за кілька днів у Чорне море вийшов російський ракетоносій
28 листопада, 10:58

Події в Україні

В окупованому Скадовську лунають автоматні постріли
В окупованому Скадовську лунають автоматні постріли
ЗСУ пояснили, як погода вплинула на відсутність ракетоносіїв у Чорному морі
ЗСУ пояснили, як погода вплинула на відсутність ракетоносіїв у Чорному морі
Військові розбили ДРГ окупантів у районі Бахмута: відео
Військові розбили ДРГ окупантів у районі Бахмута: відео
У низці областей України лунає повітряна тривога: карта
У низці областей України лунає повітряна тривога: карта
На Кіровоградщині до тла згоріла унікальна дерев’яна церква
На Кіровоградщині до тла згоріла унікальна дерев’яна церква
Окупанти обстріляли Херсонщину: дві людини загинули
Окупанти обстріляли Херсонщину: дві людини загинули

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято
11K
Названо перелік приладів, які не можна підключати до генератора
8744
Путіна підштовхують до втечі
8276
Нова заява Путіна ще більше закопала Росію
6386
Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках, – Генштаб
6007
«Мужній архістратиг»: РПЦ прирівняла Путіна до архангела Михаїла

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Вчора, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту