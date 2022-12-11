ЗСУ пояснили, як погода вплинула на відсутність ракетоносіїв у Чорному морі

Сьогодні на Чорному морі спостерігається шторм, тому на берег виносить міни

У Чорному морі чергує вісім ворожих кораблів, у їхньому складі носіїв «Калібрів» не зафіксовано

Через сильний шторм у 4-5 балів у Чорному морі наразі немає російських ракетоносіїв «Калібр». Про це повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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Проте все може змінитися за 2-3 години. «На Чорному морі справді великий шторм – у 4-5 балів. Це може бути одним з факторів, чому ракетоносії не виведено на бойове чергування. Але я невтомно повторюю: за 2-3 години ситуація може змінитися», – сказала вона.

Наразі, як і було раніше зазначено у ВМС ЗСУ, у Чорному морі чергує вісім ворожих кораблів, у їхньому складі носіїв «Калібрів» не зафіксовано: «Але вони знаходяться у пунктах чергування в Криму і можуть досить оперативно вийти». «Ще одна загроза для такого стану моря – це мінна загроза», – попередила Гуменюк.

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Нагадаємо, розпочалася двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Окрім того противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.