Минулого тижня столицю «мінували» чотири рази



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За тиждень у столиці сталося 63 пожежі

Впродовж минулого тижня, з 27 січня по 2 лютого, пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 164 виїзди на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 63 пожежі та 9 аварій. На пожежах врятовано 5 людей.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювались 15 разів, ще 13 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом даного періоду здійснено 4 виїздів на замінування об’єктів міста. Всього за 2020 рік здійснено 17 таких виїздів (за аналогічний період 2019 року 13 виїздів).

На водних об’єктах міста протягом тижня загинула одна людина. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло четверо людей, а саме: на р. Дніпро — 2 особи, на озерах — 2 особи.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який 25 січня повідомив поліцейським про нібито замінування станції метро «Хрещатик». Йому оголосили про підозру.

Також минулого тижня поліція затримала двох старшокласниць, які повідомили про замінування двох шкіл.