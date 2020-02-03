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    Новини

    Минулого тижня столицю «мінували» чотири рази

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    Минулого тижня столицю «мінували» чотири рази

    За тиждень у столиці сталося 63 пожежі

    Впродовж минулого тижня, з 27 січня по 2 лютого, пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 164 виїзди на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 63 пожежі та 9 аварій. На пожежах врятовано 5 людей.

    Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювались 15 разів, ще 13 – для допомоги іншим службам столиці.

    Протягом даного періоду здійснено 4 виїздів на замінування об’єктів міста. Всього за 2020 рік здійснено 17 таких виїздів (за аналогічний період 2019 року 13 виїздів).

    На водних об’єктах міста протягом тижня загинула одна людина. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло четверо людей, а саме: на р. Дніпро — 2 особи, на озерах — 2 особи.

    Як повідомлялося, правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який 25 січня повідомив поліцейським про нібито замінування станції метро «Хрещатик». Йому оголосили про підозру.

    Також минулого тижня поліція затримала двох старшокласниць, які повідомили про замінування двох шкіл.

    пожежа Київ ДСНС водойма замінування рятувальники
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