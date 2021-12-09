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    Минулої доби в Києві та області коронавірус забрав життя понад 60 людей

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    Щодоби до лікарень Києва потрапляють близько 200 хворих на коронавірус - Минулої доби в Києві та області коронавірус забрав життя понад 60 людей
    Щодоби до лікарень Києва потрапляють близько 200 хворих на коронавірус
    фото: glavcom.ua

    За добу в столиці та регіоні подолали Covid-19 понад 3 тис. осіб

    За минулу добу, 8 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1198 осіб. Це на 321 випадок менше, ніж за попередній день (за добу 7 грудня було зафіксовано 1519 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 309 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 274 тис. осіб (за добу 8 грудня – 1831)
    • померли понад 7,7 тис. людей (за добу – 33)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 28 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 178 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 484 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 156 тис. осіб (за добу 8 грудня – 1352)
    • померли 4,3 тис. осіб (за добу – 29).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 17 тис.

    8 грудня в Україні медики зафіксували понад 12 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Києві та області коронавірус забрав життя понад 60 людей