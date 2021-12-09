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    Медики фіксують стрімкий приріст хворих на Covid-19 в Україні

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    За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3,5 млн осіб - Медики фіксують стрімкий приріст хворих на Covid-19 в Україні

    За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3,5 млн осіб

    фото з відкритих джерел

    Напередодні в Україні виявили 12,3 тис. нових інфікованих, а за день до цього було 9,3 тис.

    За минулу добу, 8 грудня, в Україні зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 078, медпрацівників – 194). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 2 449 осіб, летальних випадків – 465, одужало – 24 547 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,5 млн осіб;
    • одужало – 3,1 млн осіб;
    • летальних випадків – 89 901;
    • проведено ПЛР-тестувань – майже 16,2 млн.

    МОЗ також повідомляє, що понад 26 млн щеплень проти Covid-19 зроблено в Україні!

    Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 13,9 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12,1 млн осіб. Загалом проведено 26,1 млн щеплень.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Як відомо, 7 грудня в Україні було зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, 450 осіб померли.

    Нагадаємо, відсьогодні розширився перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації: хто до нього потрапив.

    До слова, 90% працівників шкіл повністю вакциновано від коронавірусу: які області в лідерах.

    Як відомо, третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Медики фіксують стрімкий приріст хворих на Covid-19 в Україні