Медики фіксують стрімкий приріст хворих на Covid-19 в Україні

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3,5 млн осіб

Напередодні в Україні виявили 12,3 тис. нових інфікованих, а за день до цього було 9,3 тис.

За минулу добу, 8 грудня, в Україні зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 078, медпрацівників – 194). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2 449 осіб, летальних випадків – 465, одужало – 24 547 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,5 млн осіб;

одужало – 3,1 млн осіб;

летальних випадків – 89 901;

проведено ПЛР-тестувань – майже 16,2 млн.

МОЗ також повідомляє, що понад 26 млн щеплень проти Covid-19 зроблено в Україні!

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 13,9 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12,1 млн осіб. Загалом проведено 26,1 млн щеплень.

Графіка: МОЗ

Як відомо, 7 грудня в Україні було зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, 450 осіб померли.

Нагадаємо, відсьогодні розширився перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації: хто до нього потрапив.

До слова, 90% працівників шкіл повністю вакциновано від коронавірусу: які області в лідерах.

Як відомо, третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.