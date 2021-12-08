В Україні з 9 грудня розширять перелік професій для обов'язкової Covid-вакцинації

Вакцинація стане обов'язковою для чиновників, поштарів і провідників

Правила щодо необхідності щеплення тепер стосуватимуться працівників центральних органів виконавчої влади та стратегічних підприємств

З 9 грудня в Україні почне діяти новий розширений перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою. Про це сьогодні заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він уточнив, що правила щодо необхідності щеплення тепер стосуватимуться працівників центральних органів виконавчої влади та стратегічних підприємств.

Із завтрашнього дня перелік обов’язкових для вакцинації професій поповнять:

працівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги;

працівники закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

Ляшко уточнив, що як тільки працівник отримає принаймні одне щеплення проти Covid-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає.

«Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи», – наголосив Ляшко.

Міністр зазначив, що станом на 8 грудня три регіони України перетнули позначку в 50 % вакцинованих дорослого населення принаймні однією дозою – Київ, Київська та Полтавська області.

Нагадаємо, понад 12 млн українців отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та звершили курс щеплення.

Також стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.

Напередодні дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону.