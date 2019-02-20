Місця масових розстрілів у Києві посипали пелюстками троянд (фото, відео)



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Червоні пелюстки падали на землю немов краплини крові Фото: Вечірній Київ

У столиці 19 лютого відбулася пелюсткова хода

У вівторок, 19 лютого, від стели на Майдані Незалежності по вул. Грушевського та повернулася на Майдан Незалежності до Будинку профспілок України пройшла пелюсткова хода, присвячена пам’яті Героїв, які віддали життя за Україну.

Традиційно пелюсткова хода триває три дні: 18, 19 та 20 лютого. У середу - останній день. Тому, всі бажаючі можуть приєднуватись до заходу.

Активісти зібралися пом’янути загиблих під час Революції Гідності. Пелюстками троянди учасники ходи посипали ті місця, де проходили жахливі події 5-річної давнини. Червоні пелюстки падали на землю немов краплини крові.

Організатори: ГС «Воля Громади» і ГО «Вольниця».

Нагадаємо, 18 лютого, 5 років тому, в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції гідності.

У період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам.

Як повідомлялося, у суботу, 16 лютого, на Алеї Героїв Небесної сотні відбулася толока, якою розпочалася програма заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні.

Джерело: Вечірній Київ