В ООН закликають ефективніше розслідувати злочини проти Євромайдану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Еспресо.TV

Місія ООН заявляє, що за злочини на Євромайдані засуджено тільки троє людей, і це незадовільний результат

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні закликала українську владу виділити більше фінансових ресурсів для ефективного розслідування злочинів проти активістів Євромайдану. Про це у вівторок, 19 лютого, повідомила на брифінгу голова місії Фіона Фрейзер.

Місія заявляє, що за злочини на Євромайдані засуджено тільки троє людей, і це незадовільний результат. При цьому в ООН зазначають, що розслідування кримінальних проваджень затягується в судах і при проведенні судово-медичних експертиз. Однією з причин є недостатнє фінансування та велике навантаження на експертів.

«Більше бюджетних ресурсів та інституційної спроможності має бути надано для цих розслідувань», - озвучила Фрейзер рекомендації ООН.

Моніторингова місія закликає українську владу зробити все можливе для притягнення до відповідальності винних у злочинах на Євромайдані.

У свою чергу, міжнародна правозахисна організація Amnesty International також закликала українську владу сприяти ефективному розслідуванню порушень прав людини під час Євромайдану в 2014 році. «Amnesty International закликає українську владу повністю сприяти ефективному розслідуванню порушень прав людини, скоєних під час Євромайдану, включаючи побиття і вбивства. Влада повинна захистити слідчих від політичного тиску і надати їм ресурси і повноваження, необхідні для виконання їхніх завдань, у тому числі можливості здійснити слідчий експеримент з відтворенням подій під час розстрілу маніфестантів 18-20 лютого 2014 року», - заявив старший директор офісу генерального секретаря Amnesty International Колм О'Куанахайн під час свого візиту в Україну.

У його заяві наголошується, що українська влада не змогла за п’ять років добитися справедливості для жертв злочинів, що сталися під час Євромайдану, а система кримінального судочинства пручалася і перешкоджала правосуддю замість того, щоб притягти до відповідальності в судовому порядку колишніх і нинішніх співробітників правоохоронних органів, відповідальних за розстріли протестувальників.

Джерело: Українські новини