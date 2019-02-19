Кличко зустрівся з родинами Героїв Небесної сотні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч мера Києва Віталія Кличка з родинами Героїв Небесної сотні

Мер Києва пообіцяв до кінця року вирішити питання житла для сімей Героїв Небесної сотні

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з родинами киян-Героїв Небесної сотні та учасниками Революції Гідності.

Під час зустрічі обговорили питання і проблеми, з якими звертаються до столичної влади родини Героїв та кияни, постраждалі під час Революції Гідності. Мер, зокрема, поінформував про те, як сьогодні місто допомагає їм. Про це повідомляє прес-служба столичного голови.

Кличко зазначив, що столична влада надала 16 квартир родинам Героїв Небесної сотні.

«Сьогодні на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, перебуває одна родина Героїв та 5 киян з інвалідністю, отриманою під час Революції Гідності. Але, до кінця цього року питання житла для них буде вирішене, - наголосив мер. - Також Київською міською радою надано 26 дозволів на розробку проектів землеустрою та відведено у приватну власність 22 земельних ділянки членам сімей киян-Героїв Небесної сотні».

Кличко повідомив, що місто запровадило один із найкращих пакетів муніципальних соціальних гарантій у країні. На сьогодні надається щорічна матеріальна допомога родинам Героїв Небесної сотні; щомісячна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям Героїв. Члени сімей загиблих киян–Героїв Небесної сотні отримують картки киянина, матеріальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг; сприяння в першочерговому влаштуванні дітей до садочків, безкоштовне харчування дітей-учнів 5-11 класів у школах та оздоровлення дітей віком до 18-ти років у супроводі одного з батьків.

І місто, як наголосив мер столиці, продовжує розширювати список пільг. Наприкінці березня на розгляд Київради надійде погоджений із членами родин та представниками постраждалих проект рішення щодо коригування обсягу міських гарантій.

«Так, це – найменше, що ми можемо сьогодні зробити. І головне – ми повинні працювати, щоб реалізувати ті прагнення, з якими українці вийшли на Революцію Гідності. Втілити ті зміни в країні, за які поклали життя Герої Небесної сотні. І за які досі гинуть наші захисники на Сході України», - підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що минулого року Київрада затвердила проект землеустрою для відведення земельних ділянок Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної сотні — Музею Революції Гідності для облаштування та експлуатації пішохідної зони, благоустрою та озеленення території. Також в столиці встановили 23 меморіальних дошки на знак пам'яті про Героїв Небесної сотні.