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    Міським головою Бучі знову став Федорук

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    Анатолій Федорук&nbsp;<span>обіймає посаду міського голови Бучі вже 22 роки</span> - Міським головою Бучі знову став Федорук
    Анатолій Федорук обіймає посаду міського голови Бучі вже 22 роки

    Анатолій Федорук переміг із великим відривом

    Бучанська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Анатолія Федорука. Про це повідомляється на сторінці Бучанської міськради у Facebook.

    Згідно з даними ТВК, за Федорука проголосували 8867 виборців, що становить 52,59%.

    На другому – кандидат від партії «Європейська солідарність» Катерина Українцева (14,22%), на третьому – висуванець від партії «Єдина громада» Олександр Таможній (7,83%).

    Загалом на посаду мера Бучі балотувалися 9 кандидатів.

    Анатолій Федорук народився 10 травня 1972 року. Проживає у місті Буча.
    Має дві вищі освіти. У 1997 році закінчив Український державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, спеціальність «Всесвітня історія». У 2011 році закінчив Національну академію державного управління при президентові України, магістр управління суспільним розвитком.
    Безпартійний. На місцевих виборах висувався від Київської обласної організації партії «Слуга народу».
    Федорук – мер Бучі з 1998 року.

    Нагадаємо, раніше Федорук фігурував у корупційному скандалі, Йому було повідомлено про підозру у незаконній передачі у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії. Певний час він перебував під домашнім арештом.

    вибори мер Київщина Буча
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