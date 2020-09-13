«Я тут живу»? Жителі Бучі звинуватили в брехні кандидата в мери столиці Притулу



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Курйозна зміна «місця проживання» Притули викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах

Що не так зі слоганом «Я тут живу»

Відомий український шоумен Сергій Притула, який балотується в мери Києва від партії «Голос», став героєм скандалу у мережі.

Про це повідомляють Україснькі новини.

ЗМІ нагадують, що на столичні вибори Притула пішов зі слоганом «Я тут живу», що фактично означає, що артист стверджує: він є мешканцем Києва.

Однак ще кілька років тому Сергій Притула обіцяв жителям столичного передмістя, міста Бучі, що стане їхнім сусідом. У 2016 році шоумен брав участь в рекламній кампанії ЖК «Міленіум Сіті», яка займається будівництвом житла в Бучі Київської області. Тоді артист обіцяв з білбордів «Я буду тут жити» (тобто обіцяв, що житиме в Бучі).

Компанія-забудовник в 2016 році навіть випустила відеоролик з Притулою, який закликав купувати квартири в Бучі і говорив «я тут живу».

Зараз Сергій Притула з аналогічним слоганом переконує вже жителів столиці, що живе в Києві.

Така курйозна зміна «місця проживання» викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах.

«Він нам у Бучі три роки розповідав, що він наш сусід і житиме з нами! Збрехав!», - написав у Facebook відомий українській блогер Володимир Петров.