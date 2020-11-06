Коли оголосять результати виборів у Києві: названо дату і час

На виборах мера Києва лідирує Віталій Кличко

У п’ятницю, 6 листопада, о 15:00 Київська міська територіальна виборча комісія оголосить результати виборів київського міського голови і депутатів Київської міської ради.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Місце проведення: вул. Хрещатик, 36, другий поверх, Колонна зала.

На захід запрошуються журналісти. Представників ЗМІ просять дотримуватися маскового режиму та тримати дистанцію у 1,5 метри із колегами та учасниками заходу.

За даними екзит-полу соціологічної групи «Рейтинг», на виборах мера Києва перемагає чинний очільник столиці Віталій Кличко з 47,8% голосів, Олександр Попов отримував 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

Згідно з паралельним підрахунком голосів виборців, які проводила партія «Удар», Кличко перемагає вже у першому турі з 50,0% голосів.

Повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, українці обирали представників до органів місцевого самоврядування, депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

Результати виборів мера Києва та депутатів міськради мають оголосити не пізніше 6 листопада.