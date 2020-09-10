Обіцяв росіянам возз'єднання, а тепер бреше? Жорсткий конфуз Пальчевського потрапив на відео



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Андрій Пальчевський емоційно заперечив вислів щодо возз’єднання з РФ

Людина, яка почала виборчу кампанію, сама себе викрила, хоча запевняла, що «фільтрує базар»

Бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський під час інтерв'ю BBC агресивно відреагував на наведений журналісткою його вислів про возз'єднання України й РФ, сказаний на російському телебаченні.

Інтерв’ю опубліковано на сайті Української служби BBC.

На питання про те, навіщо він їздив виступати на російських ток-шоу і регулярно дає їм коментарі, Пальчевський відповів, що так він наближає мир на Донбасі. Журналісти привели йому його ж фразу на ток-шоу каналу «Росія 1», де він говорить про возз’єднання України і Росії.

«Чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз’єднання», – сказав Пальчевський.





Уривок ефіру зі словами Пальчевського BBC News Ukrainian приводить у публікації.

Проте бізнесмен кілька разів емоційно заявив, що слова про возз’єднання - брехня, і що такого він сказати не міг.

«Знайдіть мені слово «возз’єднання», і я вас почну поважати. Але ви ж не знайдете. А знаєте, чому? Тому що я пройшов 90-ті роки й фільтрую базар. Я таких дурниць щодо возз’єднання сказати не міг», – заявив Пальчевський.

«Рийтеся, знайдіть. Хоча, якщо ви вважаєте, що слов'янські народи повинні бути роз'єднані, то це ваша особиста думка, а якщо від імені вашої радіостанції (ВВС - ред.), то я проти. Я - за те, щоб братні в минулому народи знаходили мову взаєморозуміння на економічному рівні, на рівні відсутності агресії, на рівні людському», - резюмував він.

Журналісти додали, що дискусія на цю тему продовжилась після інтерв'ю. Знімальна група ВВС провела у квартирі Пальчевського ще кілька хвилин, бо він стояв у дверях і наполягав, що йому мають негайно продемонструвати його точну цитату, стверджуючи, що «йому соромно, що на ВВС працюють такі журналісти».

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вадим Столар спонсорує кампанію Пальчевського, щоб повернути вплив на КМДА.

Крім того, «Правий сектор» обіцяє зупинити Пальчевського та інші проекти Медведчука.



