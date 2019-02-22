Молодик з Вишгорода помер на вулиці після побиття патрульними



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Троє патрульних поліцейських підозрюються у перевищенні службових обов’язків

Трьом столичним патрульним оголошено підозру через смерть затриманого

Трьом патрульним поліцейським Києва повідомлено про підозру за фактом перевищення службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків у вигляді смерті потерпілого. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції.

«Так, 17 лютого, патрульні поліцейські отримали повідомлення про порушення громадського порядку в одному з районів міста Києва. Прибувши на місце події, працівники поліції виявили агресивно налаштованого молодого чоловіка, який поводив себе неадекватно та, ймовірно, перебував під дією токсичних або наркотичних речовин. В свою чергу патрульні спробували затримати порушника, однак останній почав чинити їм опір. З метою подолання опору, працівниками поліції було застосовано спецзасоби та кайданки, після чого порушника затримано та викликано швидку медичну допомогу», - повідомили у поліції.

Надалі патрульні виявили, що чоловік проживає у місті Вишгороді, та прийняли рішення відвезти його до місця проживання. «У зв’язку з тим, що чоловік постійно намагався вийти з машини та не бажав їхати додому, патрульні висадили його з машини на під’їзді до міста Вишгород. На ранок місцеві мешканці знайшли труп. За попереднім оглядом судово-медичного спеціаліста – людина померла від переохолодження», - інформують правоохоронці.

Керівництвом патрульної поліції виявлено зазначений факт та встановлено усіх причетних, після чого одразу повідомлено внутрішню безпеку НПУ. В подальшому матеріали спрямовано до Державного бюро розслідувань.

Наразі слідчим ДБР за погодженням з Генеральною прокуратурою повідомлено про підозру трьом працівникам патрульної поліції за фактом перевищення службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків у вигляді смерті потерпілого.

Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 365 КК України, санкція кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади.