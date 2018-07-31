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    Молодики у масках зупинили електричку у Києві і розмалювали (фото)

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    Вандали розмальовують міський електропоїзд - Молодики у масках зупинили електричку у Києві і розмалювали (фото)
    Фото:Даша Супрун-Булдиркаєва, Facebook
    Вандали розмальовують міський електропоїзд

    Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вандалізму на залізниці

    У понеділок, 30 липня, до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи розмальовують вагони міської електрички.

    «Працівники поліції, які прибули на виклик, з’ясували: молодики із закритими обличчями зупинили потяг між станцією «Сирець» і «Вишгородська». Потім правопорушники розмалювали вагони, а коли вийшов машиніст - почали кидати каміння. У результаті інциденту постраждав 21-річний пасажир, якого із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню», - повідомляєпрес-служба столичної поліції.

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    Молодики у масках зупинили електричку у Києві і розмалювали (фото)
    Молодики у масках зупинили електричку у Києві і розмалювали (фото)
    Молодики у масках зупинили електричку у Києві і розмалювали (фото)
    Фото:Даша Супрун-Булдиркаєва, Facebook

    За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вивчають відео в мережі Інтернет та з камер спостереження, спілкуються зі свідками події, аби встановити причетних до вчинення правопорушення осіб та притягнути їх до кримінальної відповідальності.

    За скоєння такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі. У ході слідства буде встановлена сума завданих збитків.

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