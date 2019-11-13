У листопаді кияни отримають пільги на оплату комуналки на 83 млн грн



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У квитанціях пільговиків буде відображатися повна сума за спожиті послуги

У квитанціях киян за комунальні послуги відтепер буде відображатися повна сума за спожиті послуги, без відображення розміру субсидії. Порядок нарахування субсидій не змінився. Мова йде тільки про перехід на монетизовану форму виплати субсидій. Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики Київської міської держадміністрації Руслан Світлий.

«Із 1 жовтня 2019 року урядом впроваджено механізм монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Паралельно функціонуватиме дві системи надання послуг у грошовій формі: готівкова та безготівкова. Монетизована пільга у безготівковій формі призначається пільговикам автоматично. Кошти надходитимуть на персональний рахунок АТ «Ощадбанк», а звідти автоматично перераховуватимуться на оплату послуг», – зазначив Світлий.

Монетизована пільга у готівковій формі виплачуватиметься за бажанням пільговиків, які звернулися за допомогою до 12 жовтня 2019 року. Кошти будуть виплачуватися щомісяця на особистий рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку або через виплатний центр відділень «Укрпошти».

Підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, здійснюють повне нарахування вартості комунальних послуг у платіжних документах без відображення розміру пільги, починаючи з листопада 2019 року (за послуги, надані у жовтні). Дізнатися розмір пільги можна в особистому кабінеті на офіційному сайті «Ощадбанку» та органах соціального захисту за місцем реєстрації.

Управителі, об’єднання і виконавці комунальних послуг до 25 вересня та 25 квітня подають підрозділам з питань соціального захисту населення інформацію про суму простроченої понад місяць заборгованості з оплати послуг. У разі отримання інформації про таку заборгованість, пільговики, які отримують пільгу в готівковій формі, переводяться на безготівкову. Після закінчення опалювального сезону суми невикористаних коштів переводяться з рахунків для виплати пільг на особисті рахунки пільговиків в АТ «Ощадбанк». У разі відсутності відкритого рахунку, він відкривається за заявою пільговика.

У листопаді 2019 року пільгу на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі отримують 2509 киян на суму 2,168514 млн грн. Поряд із тим, 127 229 пільговиків отримують пільгу в безготівковій формі, обсяг коштів складає 81,387520 млн грн.

Як повідомлялося, кількість домогосподарств в Києві, яким в жовтні нарахована субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, у порівнянні з минулим сезоном скоротилася на 46% до 75 тисяч.

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