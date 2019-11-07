Кількість отримувачів субсидій у Києві зменшилася вдвічі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столична влада пояснює зменшення кількості одержувачів субсидії зі зростанням добробуту громадян

Кількість домогосподарств в Києві, яким в жовтні нарахована субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, у порівнянні з минулим сезоном скоротилося на 46% до 75 тисяч.

Про це на брифінгу повідомив заступник директора Департаменту соціальної політики - начальник управління пільг, державної та регіональної допомоги Максим Бученко.

«У порівнянні з минулим сезоном, кількість отримувачів житлових субсидій зменшилася на 46%, тобто в жовтні 2018 року у нас уже користувалися житловою субсидією 168 тис. господарств», - сказав він.

Наразі 75 тис. столичних домогосподарств отримали житлову субсидію на опалювальний період, процес їх нарахування ще йде. Очікується, що їх буде близько 120-130 тис. домогосподарств.

Зменшення кількості одержувачів субсидії пов'язане з економічним зростанням добробуту громадян, зазначили у столичній владі.

Своєю чергою, директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий повідомив, що в листопаді 2019 року 2,5 тис. пільговиків отримають субсидію, нараховану за жовтень, в готівковій формі на 2,2 млн гривень. Пільгу у безготівковій формі отримають 127,2 тис. громадян на 81,4 млн гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заявив, що не планує зменшувати субсидії у цьому році протягом опалювального сезону.