Монетизація-2.0. Як пільговику повернути свої гроші

Монетизація-2.0. Як пільговикам видерти свої гроші у держави соцзахист

Зекономлені пільговиками кошти держава віддаватиме довго і нудно

З 1 жовтня в Україні почала діяти монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Принцип її дії такий: держава гарантовану пільгу виплачує отримувачу коштами - видає готівкою або переказує на рахунок в «Ощадбанку». Сенс реформи полягав у тому, щоб громадяни,які мають право на пільги, самі ставали господарями грошей, якими їм допомагає держава. А ті, хто здатен економити на комірному, могли отримати заощаджені кошти на руки.

До 1 жовтня інформаційна робота щодо реформи серед споживачів майже не велася. Чимало українців просто не знали про зміни. Міністерство соціальної політики лише 19 листопада опублікувало роз’яснення нового механізму компенсації пільговикам. Місцями воно містить розбіжності із тими інструкціями, які надають розгубленим громадянам працівники Управлінь соцзахисту. До слова, додзвонитися у ці установи, , в останні місяці дуже складно: телефони або зайняті, або на дзвінки ніхто не відповідає.

Про те, як працює система монетизації, «Главком» уже писав.

Тепер час пояснити – як і коли можна отримати заощаджені кошти?

Отримати гроші в кінці місяця зможуть не всі

Одержувати на картку заощаджені кошти щомісяця зможуть тільки окремі відповідальні споживачі. Мова про тих, хто до 15 жовтня (дата офіційного старту опалювального сезону в Україні) встиг написати заяву в Управління соцзабезпечення щодо отримання компенсації готівкою та відкрити рахунок в одному з 38 уповноважених урядом банків. Пільговик, який отримав на свій рахунок кошти від держави, сплачує за комуналку повну суму платіжки: отримана сума допомоги плюс частина власних коштів. Якщо після повного розрахунку з надавачами послуг у вас залишається якась сума, зекономлені кошти залишаються у вас.

Пільговикам, які не написали таку заяву, залишається одне: чекати до 15 квітня наступного року – дати закінчення опалювального сезону. Починаючи із середини весни, впродовж місяця вони матимуть можливість подати в управління соцзахисту документи на отримання пільги у готівці. Доти ж доведеться задовольнятися безготівковою формою виплат.

Розмір пільги щомісячно розраховує орган соціального захисту населення. Цю суму визначатимуть, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно з законом. Також на неї впливатимуть ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування.

Винагорода буде, але через пів року

Тій частині пільговиків, які не чули про монетизацію та не встигли написати заяву на готівковий варіант допомоги, доведеться задовольнятися безготівковим. Так, у кожного пільговика з’явиться власна сторінка в «Ощадбанку», на якій він зможе бачити надходження та залишок коштів, перерахованих йому державою. Крім того, на мобільний телефон пільговика будуть надходити смс-повідомлення з інформацією про отримання коштів і їхнє використання. Така послуга буде зручною для людей, як не мають постійного доступу до інтернету.

У кількох столичних управліннях соцзахисту «Главком» запевнили, що перехід на цю форму оплати здійснюється автоматично і жодних зусиль для цього докладати не потрібно. На ділі ж все не так просто. Для того, аби отримувати смс-повідомлення, потрібно звернутися в Управління соцзахисту і доповнити інформацію про себе номером мобільного телефону. Якщо ж таку інформацію ви надавали раніше, знову іти до Управління не потрібно. Подекуди про необхідність залишити свій номер працівникам соцзахисту населення інформують, однак подібні оголошення – рідкість.

Після того, як управління отримало ваш номер мобільного, можна йти у персональний кабінет (про те, як саме увійти в нього, «Главком» писав раніше) або ж чекати на повідомлення щодо надходження коштів через смс.

Якщо у вас немає мобільного телефону, то можна або надати Управлінню номер телефона будь-якої іншої особи, яка не є пільговиком, і яка інформуватиме вас про надходження смс-повідомлень, або проводити розрахунки самостійно.

Для самостійних розрахунків потрібно:

Дізнатися в органі соцзахисту розрахунок розміру пільги. «Якщо тарифи на оплату комуналки не змінюватимуться, то щомісячний розмір пільги на весь опалювальний період буде однаковим», - інструктують в міністерстві. Мати на увазі, що «Ощадбанк» тепер здійснює перерахунок коштів не за пропорційним принципом (коли за кожну послугу проводився розрахунок в рівних відсотках від суми пільги), а за пріоритетним принципом - коли спочатку проводиться оплата за тепло, газ, електроенергію і т. д.

Схема оплати така сама, як і в готівковому варіанті: частина платежів здійснюється «Ощадбанком», частина – із кишені платника. «Якщо сума пільги достатня, то сплата всіх послуг здійснюється на 100%. Залишок коштів пільги буде перераховано на наступний місяць. Якщо суми пільги недостатньо, то сплачено буде лише за ті послуги, на які вистачить коштів. А суми, які потрібно доплатити, «Ощадбанк» уточнить вам через смс, у якому міститимуться розміри доплат за кожним видом послуги», - пояснюють в міністерстві.

Тим, хто отримує пільги у безготівковій формі, отримати зекономлене буде складніше. По-перше, кошти можна буде отримати лише після закінчення опалювального сезону, насправді не раніше червня наступного року. Інформацію про суму зекономлених коштів ви отримаєте в смс-повідомленні від банку. По-друге, якщо у вас є власний рахунок в «Ощадбанку», то зекономлені кошти будуть перераховані вам на нього автоматично. Принаймні, так обіцяють у міністерстві. Оскільки в історії з монетизацією обіцяна «автоматика» працює ненадійно, вам доведеться звернутися з додатковими питаннями на спеціальну гарячу лінію «Ощадбанку» за номером 0 800 210 800. Якщо ж рахунку у цьому банку у вас немає, то доведеться його відкрити, причому зробити це потрібно до червня. На рахунок у будь-якого іншого банку (навіть якщо він є у списку тих 38 уповноважених державою) ці кошти не надійдуть – на сьогодні для безготівкової форми виплати «Ощадбанк» є єдиною фінустановою, уповноваженою урядом.

Інші нюанси

Міністерство соцполітики передбачило умови монетизації пільг, які часто не на користь пільговиків. Зокрема:

У разі смерті пільговика виплатити кошти за останній місяць життя безготівково не можна. «Перехід з готівкової форми надання пільг на безготівкову здійснюється лише за заявою пільговика», - пояснюють у міністерстві.

виплатити кошти за останній місяць життя безготівково не можна. «Перехід з готівкової форми надання пільг на безготівкову здійснюється лише за заявою пільговика», - пояснюють у міністерстві. Якщо пільговик сплатив комуналку, не дочекавшись смс від « Ощадбанку » , то на рахунках виникне переплата, яка буде відображена надавачем послуг у квитанціях наступних періодів. Жодних винятків: у цьому випадку ви отримаєте зекономлене не раніше квітня.

, то на рахунках виникне переплата, яка буде відображена надавачем послуг у квитанціях наступних періодів. Жодних винятків: у цьому випадку ви отримаєте зекономлене не раніше квітня. Передбачений і випадок, якщо пільговики не подали заяву на готівкову монетизацію, а правління ОСББ не хоче підписувати угоду з «Ощадбанком». «Відповідно до норм законодавства, якщо правління ОСББ не уклало договору Ощадбанком для перерахування сум пільг, воно не має права до 1 червня вимагати оплати послуг від пільговиків за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди. «Ощадбанк» може здійснювати переказ коштів на рахунки правління ОСББ (крім виплат на управління багатоквартирним будинком) на підставі договору», - пояснюють у міністерстві. Іншими словами, пільговику потрібно дочекатися літа і, отримавши залишок коштів, розрахуватися. «Виплати на управління багатоквартирним будинком пільговик має сплачувати самостійно кожного місяця. А кошти, які передбачені на сплату цієї послуги, перерозподіляються між іншими надавачами послуг за пріоритетним принципом», - додали в установі.

Пільговики у шоці

Новий механізм виплат виклика в у багатьох пільговиків викликав незадоволення. Перший шок чимало з них отримали тоді, коли побачили платіжки із повними сумами за «комуналку» - тобто без врахування суми пільги. Другий – коли зрозуміли, що нова система, якою пишається уряд, непродумана і дає збої.

До прикладу, через новації частина пільговиків залишилися без виплат від держави за жовтень. «Враховуючи ситуацію з зміною механізму фінансування пільг, яка склалася вперше в історії України, трапляються випадки, коли пільги виплачуються несвоєчасно або не в повному обсязі», - визнав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Частина пільговиків обурена тим, що держава сама розпорядилась їхніми персональними даними: кажуть, приватну інформацію, яку отримувачі пільг надали Управлінням з питань соцзабезпечення, без їхньої згоди та відома передали в «Ощадбанк» для створення приватного кабінету. Не менше людей роздратувала і погано проведена інформаційна кампанія напередодні переходу на наступний етап монетизації. Є багато незадоволених і самим фактом змін – мовляв, не потрібна ніяка монетизація, лишіть усе, як було.

Киянин Михайло розказав «Главкому», що про монетизацію пільг дізнався випадково, коли писати заяву на отримання пільги готівкою вже було запізно. Всю вказану суму у платіжках не сплачував. «До жовтня ми отримували платіжки з урахуванням пільг, тобто у нашому випадку (родина Михайла – чорнобильці - «Главком») 50%. У соціальну норму споживання, наприклад, води - 2 куби холодної води на людину, 1,6 - на гарячу, наша сім’я вкладається. З жовтня ми отримали повні квитанції. Я заплатив рівно половину – сам вирахував, скільки винен. У соцзабезпеченні мені сказали платити, як і платив, тобто 50%, а у квитанціях ці оплати відобразяться аж у січні», - розповів він (пільга розповсюджується тільки на соціальні норми споживання. До прикладу, якщо пільговик зі знижкою у 50% використав два куби води, то він заплатить як за споживання одного куба. Якщо використав три, то сплатить як за два: один зі знижкою та один «понаднормовий», - «Главком»).

Михайло повідомив свої номери телефонів Управлінню соцзабезпеченню, зайшов у свій кабінет в «Ощадбанку». «Я не зрозумів, до чого ці суми, вони ні з чим не корелюються. У нас в сім’ї три пільговика, кожному по-різному нарахували якісь суми», - зазначив він.

Киянин надав «Главкому» скріншоти з розрахунків в особистому кабінеті. Цікаво, що з сум, які вказані у нього в профілі, кошти на оплату постачальникам послуг не перераховувались, тоді як у кабінеті його матері ситуація інша: певні суми вже вирахувані.

У двох людей, які одночасно оформили пільги та проживають в одній квартирі, різні дані у персональних кабінетах

Михайло не вірить, що зекономлені суми якимось чином повернуть платникам. Втім, навіть якщо заощаджені кошти виплатять, ці суми будуть мізерні: становитимуть у кращому випадку пару сотень гривень.

Пільги, на які поширюється монетизація: послуги з управління багатоквартирним будинком (житлові);

газопостачання, електроенергія, теплова енергія, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, водовідведення, послуги, що стосуються побутових відходів (комунальні);

оплата внесків за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено ОСББ (на утримання спільного майна багатоквартирного будинку, на оплату комунальних послуг щодо спільного майна будинку; на поточний ремонт спільного майна будинку; на оплату витрат на комунальні послуги в будинку, в якому створене об'єднання). На пільги з оплати комунальних послуг мають право: учасники бойових дій (75%);

люди з інвалідністю внаслідок війни (100%);

члени сімей загиблих внаслідок війни (50%);

«діти війни» (25%);

пенсіонери різних державних служб: ДСНС, МВС, СБУ (50%);

постраждалі від Чорнобильської катастрофи (50%);

вдови (вдівці) ветеранів МВС, ДСНС, ЗСУ (50%);

багатодітні сім’ї (50%);

люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (100%).

Наталія Сокирчук, «Главком»