Моторошна ДТП: у Києві загинула водійка Volkswagen Golf (відео)

У Києві внаслідок зіткнення двох авто на Кільцевій дорозі загинула жінка

Кермувальниця Volkswagen загинула у кареті швидкої медичної допомоги

Внаслідок зіткнення двох автомобілів на столичній Кільцевій дорозі загинула водійка Volkswagen Golf. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Автопригода сталась в Святошинському районі на Кільцевій дорозі. Попередньо, водійка Volkswagen Golf виїжджала з розвороту та одразу почала перелаштовуватись в праву смугу. З невідомих причин, не пропустила попутній BMW 5-series, що рухався правіше.

Водій «баварця» намагався уникнути зіткнення, проте вдарив Golf у правий бік. Від удару BMW відкинуло в електроопору.

В результаті зіткнення жінка, що знаходилась у Volkswagen, отримала смертельні травми та померла у машині «швидкої». Водій BMW не постраждав.

Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

До слова, на столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту.

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