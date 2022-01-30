Моторошна ДТП: у Києві загинула водійка Volkswagen Golf (відео)
Кермувальниця Volkswagen загинула у кареті швидкої медичної допомоги
Внаслідок зіткнення двох автомобілів на столичній Кільцевій дорозі загинула водійка Volkswagen Golf. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Автопригода сталась в Святошинському районі на Кільцевій дорозі. Попередньо, водійка Volkswagen Golf виїжджала з розвороту та одразу почала перелаштовуватись в праву смугу. З невідомих причин, не пропустила попутній BMW 5-series, що рухався правіше.
Водій «баварця» намагався уникнути зіткнення, проте вдарив Golf у правий бік. Від удару BMW відкинуло в електроопору.
В результаті зіткнення жінка, що знаходилась у Volkswagen, отримала смертельні травми та померла у машині «швидкої». Водій BMW не постраждав.
Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.
Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.
До слова, на столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту.