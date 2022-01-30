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    Моторошна ДТП: у Києві загинула водійка Volkswagen Golf (відео)

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    У Києві внаслідок зіткнення двох авто на Кільцевій дорозі загинула жінка - Моторошна ДТП: у Києві загинула водійка Volkswagen Golf (відео)
    У Києві внаслідок зіткнення двох авто на Кільцевій дорозі загинула жінка
    фото: Вартові.Еспресо

    Кермувальниця Volkswagen загинула у кареті швидкої медичної допомоги

    Внаслідок зіткнення двох автомобілів на столичній Кільцевій дорозі загинула водійка Volkswagen Golf. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Автопригода сталась в Святошинському районі на Кільцевій дорозі. Попередньо, водійка Volkswagen Golf виїжджала з розвороту та одразу почала перелаштовуватись в праву смугу. З невідомих причин, не пропустила попутній BMW 5-series, що рухався правіше.

    Водій «баварця» намагався уникнути зіткнення, проте вдарив Golf у правий бік. Від удару BMW відкинуло в електроопору.

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    Моторошна ДТП: у Києві загинула водійка Volkswagen Golf (відео)
    Моторошна ДТП: у Києві загинула водійка Volkswagen Golf (відео)
    Моторошна ДТП: у Києві загинула водійка Volkswagen Golf (відео)
    Моторошна ДТП: у Києві загинула водійка Volkswagen Golf (відео)
    Моторошна ДТП: у Києві загинула водійка Volkswagen Golf (відео)
    Моторошна ДТП: у Києві загинула водійка Volkswagen Golf (відео)
    фото: Вартові.Еспресо

    В результаті зіткнення жінка, що знаходилась у Volkswagen, отримала смертельні травми та померла у машині «швидкої». Водій BMW не постраждав.

    Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

    Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

    До слова, на столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту.

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    Теги: ДТП водій Volkswagen BMW
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    Моторошна ДТП: у Києві загинула водійка Volkswagen Golf (відео)