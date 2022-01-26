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    У Вінниці з вантажівки на ходу випало чотири бетонні плити (відео)

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    Бетонні плити лежали посеред дороги&nbsp; - У Вінниці з вантажівки на ходу випало чотири бетонні плити (відео)
    Бетонні плити лежали посеред дороги 
    скріншот із відео

    Вантаж був погано закріплений при транспортуванні

    26 січня, у мікрорайоні Старе місто у Вінниці, спецавтомобілем довелося забирати з дороги бетонні плити. За словами очевидців, близько чотирьох одиниць випало з вантажівки, яка їх транспортувала напередодні, повідомляє «Вінниця.info».

    «У вантажівки були погано закріпленні бетонні плити, через це на повороті вони випали на зустрічну смугу, пощастило що навпроти не їхав автомобіль», – зауважують у соціальних мережах очевидці.

    У Вінниці на перехресті з вантажівки випало чотири бетонні плити
    Автор: Маруся Андерсон

    Як повідомили у патрульній поліції Вінницької області, на водія вантажівки було складено два адмінпротоколи. Один за те, що не перевірив, чи закріплений вантаж перед виїздом. Другий, за те, що не огородив місце дорожніми знаками, які знаходилися на дорозі та здійснював перевантаження на іншу машину.

    Як зауважили у Муніципальній варті Вінниці, їх представники також склали адмінпротокол за забруднення дорожнього покриття.

    Нагадаємо, раніше у Києві на вулиці Семена Скляренка з вантажівки випав бульдозер.

    Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.

    17 грудня на вул. Олександра Довженка поблизу станції метро «Шулявська» водій автівки Subaru збив дівчину, яка перебігала дорогу у не встановленому для переходу місці.

    Нещодавно у Києві водій на великій швидкості влетів у припарковані авто.

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    Теги: ДТП дороги Вінниця вантажівки водій автомобіль місто
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    У Вінниці з вантажівки на ходу випало чотири бетонні плити (відео)