У Вінниці з вантажівки на ходу випало чотири бетонні плити (відео)

Вантаж був погано закріплений при транспортуванні

26 січня, у мікрорайоні Старе місто у Вінниці, спецавтомобілем довелося забирати з дороги бетонні плити. За словами очевидців, близько чотирьох одиниць випало з вантажівки, яка їх транспортувала напередодні, повідомляє «Вінниця.info».

«У вантажівки були погано закріпленні бетонні плити, через це на повороті вони випали на зустрічну смугу, пощастило що навпроти не їхав автомобіль», – зауважують у соціальних мережах очевидці.

У Вінниці на перехресті з вантажівки випало чотири бетонні плити Автор: Маруся Андерсон

Як повідомили у патрульній поліції Вінницької області, на водія вантажівки було складено два адмінпротоколи. Один за те, що не перевірив, чи закріплений вантаж перед виїздом. Другий, за те, що не огородив місце дорожніми знаками, які знаходилися на дорозі та здійснював перевантаження на іншу машину.

Як зауважили у Муніципальній варті Вінниці, їх представники також склали адмінпротокол за забруднення дорожнього покриття.

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