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    На Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули (фото)

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    На місці події працюють рятувальники та швидкі - На Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули (фото)
    На місці події працюють рятувальники та швидкі
    фото: t.me/dtpkievua

    У легковика повністю знесло дах

    На Одеській трасі поблизу Василькова водій автомобіля Daewoo lanos повністю залетів під припарковану вантажівку. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    У легковика повністю знесло дах, на жаль шансів вижити у водія та пасажирів не було – в автівці загинуло троє осіб.

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    На Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули (фото)
    На Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули (фото)
    На Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули (фото)

    На місці працюють рятувальники та швидкі. Що стало причиною аварії невідомо, можливо водій заснув за кермом.

    Нагадаємо, п’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві.

    Теги: ДТП Київ водій рятувальники
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    На Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули (фото)