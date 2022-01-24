На Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули (фото)

На місці події працюють рятувальники та швидкі

У легковика повністю знесло дах

На Одеській трасі поблизу Василькова водій автомобіля Daewoo lanos повністю залетів під припарковану вантажівку. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

У легковика повністю знесло дах, на жаль шансів вижити у водія та пасажирів не було – в автівці загинуло троє осіб.

На місці працюють рятувальники та швидкі. Що стало причиною аварії невідомо, можливо водій заснув за кермом.

Нагадаємо, п’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві.