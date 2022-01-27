Проспект перемоги став у пробках через масштабну ДТП (фото, відео)

Аварія сталася поблизу станції метро «Берестейська»

У четвер, 27 січня, на проспекті Перемоги сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через ситуацію, зупинився рух громадського транспорту. Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Типовий Київ».

ДТП сталася вранці 27 січня поблизу станції метро «Берестейська».

На опублікованих відео видно, що через дорожньо-транспортну пригоду зупинився рух громадського транспорту. При цьому на дорозі утворився серйозний затор.

Судячи з відеокадрів, на місці події працюють співробітники правоохоронних органів.

«Попередньо було встановлено, що автомобіль BMW протаранив машину інкасаторів, яка за інерцією вдарила мікроавтобус. Внаслідок аварії останні два транспорти розвернуло посеред смуги», – розповів сайту Obozrevatel очевидиць.

Він додав, що практично одразу на цьому місці сталася ще одна аварія за участю другої машини інкасаторської служби. Водій спецавто, помітивши ДТП, почав гальмувати. Ззаду в нього врізався автомобіль Skoda.

Нагадаємо, у четвер, 27 січня, на перетині бульвару Перова з проспектом Алішера Навої зіткнулися одразу три автомобілі: Dodge, Mercedes та Dacia. Дві автівки після зіткнення відлетіли на тротуар. Також сьогодні аварія на Глибочицькій паралізувала рух трамваїв.

Нагадаємо, за ДТП із участю мажорки «Тішиної» взялися правоохоронці.

Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

До слова, на столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту.



