На Одеській трасі Mеrсedes із шістьма людьми влетів у відбійник (фото)
Двоє пасажирів з тілесними ушкодженнями госпіталізували
За попередніми даними, 62-річний водій автомобіля Mеrсedes Vito не впорався з керуванням. Усі п’ять пасажирів, які були в салоні, жителі Вінниччини.
53-річну та 57-річного пасажирів з тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення Білоцерківської міської лікарні № 2.
Наразі працівники Білоцерківського районного управління поліції працюють на місці події та з’ясовують причини ДТП. В подальшому слідчі нададуть правову кваліфікацію.
Нагадаємо, рух у напрямку Києва ускладнений через ДТП на одеській трасі.