На Одеській трасі Mеrсedes із шістьма людьми влетів у відбійник (фото)

62-річний водій автомобіля Mеrсedes Vito не впорався з керуванням

Двоє пасажирів з тілесними ушкодженнями госпіталізували

На трасі Київ-Одеса, поблизу села Соколівка Білоцерківського району, водій автомобіля Mеrсedes Vito, у салоні якого було п’ять пасажирів, наїхав металевий відбійник. Про це повідомили у поліції Київщини, автопригода сталась сьогодні близько шести ранку.

За попередніми даними, 62-річний водій автомобіля Mеrсedes Vito не впорався з керуванням. Усі п’ять пасажирів, які були в салоні, жителі Вінниччини.

53-річну та 57-річного пасажирів з тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення Білоцерківської міської лікарні № 2.

Наразі працівники Білоцерківського районного управління поліції працюють на місці події та з’ясовують причини ДТП. В подальшому слідчі нададуть правову кваліфікацію.

Нагадаємо, рух у напрямку Києва ускладнений через ДТП на одеській трасі.