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    На Одеській трасі Mеrсedes із шістьма людьми влетів у відбійник (фото)

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    62-річний водій автомобіля Mеrсedes Vito не впорався з керуванням - На Одеській трасі Mеrсedes із шістьма людьми влетів у відбійник (фото)
    62-річний водій автомобіля Mеrсedes Vito не впорався з керуванням
    фото: пресслужба поліції

    Двоє пасажирів з тілесними ушкодженнями госпіталізували

    На трасі Київ-Одеса, поблизу села Соколівка Білоцерківського району, водій автомобіля Mеrсedes Vito, у салоні якого було п’ять пасажирів, наїхав металевий відбійник. Про це повідомилиу поліції Київщини, автопригода сталась сьогодні близько шести ранку.

    За попередніми даними, 62-річний водій автомобіля Mеrсedes Vito не впорався з керуванням. Усі п’ять пасажирів, які були в салоні, жителі Вінниччини.

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    На Одеській трасі Mеrсedes із шістьма людьми влетів у відбійник (фото)
    На Одеській трасі Mеrсedes із шістьма людьми влетів у відбійник (фото)
    На Одеській трасі Mеrсedes із шістьма людьми влетів у відбійник (фото)

    53-річну та 57-річного пасажирів з тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення Білоцерківської міської лікарні № 2.

    Наразі працівники Білоцерківського районного управління поліції працюють на місці події та з’ясовують причини ДТП. В подальшому слідчі нададуть правову кваліфікацію.

    Нагадаємо, рух у напрямку Києва ускладнений через ДТП на одеській трасі.

    Теги: ДТП водій Київщина
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    На Одеській трасі Mеrсedes із шістьма людьми влетів у відбійник (фото)