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    На столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту

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    За словами киян, перекрито рух на виїзді зі столиці - На столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту
    За словами киян, перекрито рух на виїзді зі столиці
    фото: t.me/dtpkievua

    Через подію зупинилися дев’ять маршрутів

    У понеділок, 24 січня, у Києві на Теремках тролейбус перекрив рух на жвавому перехресті. Через подію зупинилися дев’ять маршрутів громадського транспорту, повідомляє dtp.kyiv.ua.

    Як зазначається у повідомленні, вранці на проспекті Академіка Глушкова, 10, поперек дороги став тролейбус. За словами киян, перекрито рух на виїзді зі столиці.

    «Затримується рух тролейбусів №1, 11, 12, 14, 15, 42, 43, 45, 50 по вул. Касьяна/пр-т Глушкова у напрямку НВЦ з технічних причин. На місце направлена відповідальна служба підприємства. Рух тролейбусів №1, 11, 12, 14, 15, 42, 43, 45, 50 організовано по Одеському п-ду», - зазначають у «Київпастрансі».

    Як раніше повідомлялося, 14 січня на вулиці Сирецькій у Києві на розворотному кільці провалився асфальт. У зв’язку з цим затримався рух тролейбусів №5 по вул. Сирецькій.

    До слова, у Чернівцях тролейбус, в якого відмовили гальма, спричинив ДТП.

    Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

    Але 16 грудня вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту. У зв’язку аварійно-ремонтними роботами було змінено рух тролейбусів №5, 7, 8, 17.

    Теги: ДТП громадський транспорт дороги
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    На столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту