У Києві зареєстровано випадок коронавірусу



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Дослідження зразків на грип дало один позитивний результат коронавірусу

За результатами дослідження зразків хворих, доставлених до вірусологічної лабораторії Державна установа «Київський міський лабораторний центр МОЗ України», підтверджено один випадок коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні Київського міського лабораторного центру.

«За епідсезон 2019-2020 рр. закладами охорони здоров'я, які здійснюють дозорний епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання (ГПЗ) та тяжкі ГРІ (ТГРІ), доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ «КМЛЦ МОЗ України» 73 зразки для дослідження на грип. За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) - 3, грип А нетипований - 1, грип В - 3, аденовірус- 2, бокавірус - 1, коронавірус - 1 та риновірус – 1», - сказано у звіті Центру за минулий тиждень.

Раніше повідомлялося, що на сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

За минулу добу кількість заражених коронавірусом у Китаї зросла більш ніж на 700 осіб, а кількість померлих наразі становить 80 осіб.

З 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла. Також повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

Як відомо, у США підтвердили п’ятий випадок зараження коронавірусом.

Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

До слова, конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.