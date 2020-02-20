На Алеї Героїв Небесної сотні з’явилися білі ангели (фото)



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Біля дерев, які були свідками розстрілів, діти розвісили паперових ангелів Фото: Главком

У Києві проходить щорічна тиха акція «Ангели пам‘яті»

Сьогодні, 20 лютого, у шосту річницю розстрілів на Майдані, на Алеї Героїв Небесної сотні проходить тиха акція «Ангели пам‘яті».

Кияни зібралися біля верхнього входу на станцію метро «Хрещатик». Вони принесли з собою білих паперових ангелів, яких розвісили ангелів на деревах, що були свідками розстрілу мирних людей.

В акції взяли участь її організатори, школярі, рідні та друзі Героїв Небесної сотні, учасники Революції Гідності. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Ініціювали акцію «Ангели пам’яті» громадська активіста і співачка Анжеліка Рудницька та мистецька агенція «Територія А» у пам’ять про розстріл Героїв Небесної сотні 18-20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Акція «Ангели пам’яті» проходить за підтримки команди Музею Революції Гідності та Центру фольклору та етнографії Інституту Філології КНУ ім. Т. Шевченка.

У 2019 році тиха акція «Ангели пам‘яті» стала міжнародною. Українці на всіх континентах долучилися до вшанування Героїв Небесної сотні.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці на Алеї Героїв Небесної сотні відбувся поминальний молебень.

О 14:00 у Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудуться пам’ятні заходи до Дня Героїв Небесної сотні.

Як відомо, з 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної сотні.

104 Героям Небесної сотні тодішній президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

Зазначимо, що напередодні ввечері, 19 лютого, суд відправив під домашній арешт колишнього бійця «Омеги» Володимира Косенка, якого підозрюють у розстрілах на майдані.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вже прийняло 42 провадження у справах Майдану.